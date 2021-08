Rahm s’exhibe et est co-leader dans la startup de The Northern Trust

Jon Rahm a dû se retirer du Mémorial il y a deux mois alors qu’il menait avec un gros avantage sur ses rivaux pour un résultat positif au coronavirus. Il est revenu avec la victoire à l’US Open. Deux mois plus tard, le début de son histoire s’est répété en La fiducie du Nord, premier tournoi de la éliminatoires de la FedEx Cup du circuit PGA. Il reste encore un long chemin à parcourir pour voir si la pièce sera répétée, mais le numéro 1 mondial, à son retour après son deuxième positif au coronavirus, a dans un premier temps signé une exposition pour partager le leadership avec Justin Thomas.

Liberty National a été témoin de la double exposition de Rahm et Thomas De début. Tous deux ont terminé le premier tour avec 63 coups pour un -8 ce qui en fait trois sur Harold Varner III. Plus loin, avec -4, il y a un groupe de six joueurs après une première journée où la croix a été pour Sergio Garcia, qui avec un +4 est en 108ème position.

Cela n’a pas semblé affecter le niveau de jeu Rahm le coup émotionnel de rater le Jeux de Tokyo après son deuxième positif pour coronavirus. Barrika’s a signé une mise en scène de scandale et, avec neuf birdies et un seul bogey, a montré dès le début sa candidature pour continuer à ajouter des succès.

Rahm n’a pas commencé à toniquer depuis le fairway, avec des difficultés dans les cinq premiers trous pour trouver les greens ou, au moins, de bonnes options de birdie sur eux. Cependant, Jon a fait son putt depuis le green sur la normale quatre du trou 3 pour lancer son retour après ce départ avec un -1.

A été du trou 6 lorsque l’exposition a commencé. Tout d’abord, avec un long putt d’aigle qui a raté de peu ce par cinq et s’est soldé par un birdie. Plus tard, avec un tir sensationnel du fairway en normale quatre sur 7 que le birdie lui a donné. Ensuite, avec une autre approche sensationnelle de la rue dans le par cinq du 8 que Rahm n’a pas pardonné non plus. Un autre putt raté de birdie sur le trou 9 a empêché le -4 de Rahm après la première partie de son tour c’était encore mieux.

Pourtant, Jon n’a pas baissé le piston dans la seconde moitié de son parcours. Après quelques longs putts non convertis, il était sur le point de frapper l’aigle à la normale cinq au 13e trou, résolu avec un birdie. Il a de nouveau réussi le birdie au 14e, mais son erreur au putt a été plus que compensé dans les trois paires suivantes quatre, laissant le birdie réalisé depuis le fairway au 15 et réalisant deux bons putts aux 16 et 17. A 18, encore une fois, il est revenu au birdie, mais sans succès. A) Oui, a signé un gros -8 avec de très bonnes sensations.

Le rythme endiablé de Rahm ne lui a tenu qu’un Justin Thomas aussi brillant, avec neuf birdies et un seul bogey. Dans son cas, les bénéfices sont venus principalement après une long jeu sensationnel qui lui a laissé des putts très réalisables sur une base continue. Sa seule erreur est survenue sur la normale quatre du 15e trou, après un mauvais départ depuis le bunker qui lui a par la suite causé un court coup vers le green pour un long putt dont il n’a pas profité.

Rahm et Thomas affronteront le deuxième tour avec une longueur d’avance sur les autres. L’Américain Harold Varner III il est troisième avec -5, à trois coups des leaders, après avoir signé sept birdies et deux bogeys dans sa mise en scène. Plus loin, avec -4, se trouvent aussi les Américains Robert Streb (quatre birdies), Tony Finau (cinq birdies et un bogey), Kévin Na (un aigle, cinq birdies et trois bogeys) et Cameron tringale (sept birdies et trois bogeys), en plus du Canadien Mackenzie Hughes (cinq birdies et un bogey) et l’Australien Adam Scott (un aigle, trois birdies et un bogey).

Sergio García laisse ses options avec un quadruple bogey initial

Les bons sentiments de Rahm n’ont pas été partagés depuis Sergio Garcia. Le Castellón est dans le 108e place après le premier tour après avoir concédé quatre coups avec la paire de champ en une journée avec un bogey quad de démarrage mortel pour vos intérêts. Puis il l’a accompagné quatre birdies, deux bogeys et un double bogey. Ajouter un +4 le total.

Le commencer a revenir a été le pire possible pour Sergio. L’Espagnol est sorti du fairway au départ du tee du 10e trou et a de nouveau quitté le green avec son deuxième coup. En fait, il n’a atteint le green qu’à son septième coup pour fermer en huit et cela boguey quad sa mise en scène.

Cette traînée a affecté sa confiance avec le putt dans les trous suivants, fermé avec un bogey et une paire après avoir eu une option de birdie. Celui-ci, en effet, a résisté jusqu’à un bon putt dans le par cinq du 13. Un mirage, car les mauvaises sensations ont continué pendant une première moitié de retour dans laquelle la bosse du double bogey du par quatre sur 15, avec hors-fairway, penalty drop, bunker ball et putting cauchemar en même temps. Avec les trois trous suivants enregistrés, le +6 sur la feuille de route de Sergio après son premier demi-tour était instructif.

Les choses ne s’amélioraient pas au trou 1 (par quatre) pour lui. Il a passé le green avec son deuxième coup puis a laissé l’approche courte et a été condamné à un nouveau boguey. Bien sûr, avec un grand jeu long qui lui a permis de rentabiliser trois de ses options, dans le par trois du trou 2, dans le cinq du 6 et dans le quatre du 9, García a compensé son résultat jusqu’à un +4 dans la seconde moitié de son tour. Améliorer les sensations sera son objectif principal ce vendredi.

Résultats après le 1er tour (par 71)

1. Jon Rahm (Espagne) 63

1. Justin Thomas (États-Unis) 63

3. Harold Varner III (États-Unis) 66

4. Adam Scott (Australie) 67

4. Robert Streb (États-Unis) 67

4. Mackenzie Hughes (Canada) 67

4. Cameron Tringale (États-Unis) 67

4. Tony Finau (États-Unis) 67

4. Kevin Na (États-Unis) 67

dix. Sebastian Muñoz (Colombie) 68

dix. Cameron Champ (États-Unis) 68

dix. Viktor Hovland (Norvège) 68

dix. Patrick Cantlay (États-Unis) 68

dix. Keith Mitchell (États-Unis) 68

…

108. Sergio García (Espagne) 75