Rahm survit à la première journée du championnat de la PGA

21/05/2021 à 04:22 CEST

. / Île de Kiawah

Le golfeur biscayen Jon Rahm a survécu au premier tour du Championnat de l’Association des Professionnels de Golf des Etats-Unis, le deuxième grand de l’année qui se déroule cette semaine à Kiawah Island, sur la côte de Caroline du Sud, avec un résultat de même. «Ce fut une journée difficile, surtout avec la façon dont je l’ai frappé. Cela n’a pas été ma meilleure journée du tee au green, même si j’ai réussi à gérer certaines situations ”, a déclaré Rahm à ., qui est restée cinq coups du leader, le Canadien Corey Connors (-5), à trois jours de la fin. «J’ai très bien joué les trous contre le vent, en plaçant le ballon dans le fairway et aux bons endroits si nécessaire. L’important, c’est que dans ces premiers trous, c’était à la hauteur de la difficulté que je lui ai donnée et des places que j’ai été, a expliqué le numéro trois du classement mondial, que vous l’avez vu avec le vent. «Voyons si pour le reste de la semaine, en supposant qu’il y aura le même vent, en décollant dimanche, je peux peaufiner les détails et frapper un peu mieux. Et donnez-moi une chance de birdie. Je sais que c’est très difficile, mais c’est possible ”, a confié le golfeur de Barrika, qui reste parmi les favoris pour gagner, à ..

Avec un classement serré et des conditions difficiles, tout peut arriver dans le reste de la compétition. «Avec des tours organisés, peu de choses peuvent être faites. C’est très difficile et il n’est pas nécessaire d’avoir un échec énorme pour qu’un épouvantail sorte. Voyez si je peux jouer les derniers trous au pair ou un peu mieux le reste de la semaine et améliorer un peu le reste », a déclaré Rahm. L’autre Espagnol de cette 103e édition du championnat PGA, le Castellón Sergio García, a terminé le premier tour avec +5, après avoir marqué trois bogeys et un double bogey dans les six derniers trous.