Rahm toujours n°1 grâce au marasme de Morikawa aux Bahamas

12/06/2021 à 12:55 CET

L’Espagnol Jon Rahm continue d’être numéro un dans le classement mondial du golf grâce à la baisse de l’américain Collin Morikawa le dernier jour du Hero World Challenge, organisé aux Bahamas.

Morikawa, qui a affronté le dernier jour sur le parcours de New Providence en tant que leader avec cinq coups d’avance, a enterré ses chances de remporter le tournoi et de grimper au sommet du classement avec deux doubles « bogeys » sur les trous 4 et 6, et deux « bogeys » ‘ sur les trous 9 et 18, pour présenter une carte avec 76 coups sûrs et terminer à la cinquième place.

De cette manière, Rahm, qui a fait une pause après avoir raté le cut du Masters andalous organisé à Valderrama mi-octobre après une saison très chargée, assure terminer l’année en tête avec 9,4672 points de moyenne, pour les 8.8001 de Morikawa, tandis que Dustin Johnson ferme le podium provisoire avec 7.6181.

L’américain aussi Patrick Cantlay, meilleur joueur de 2021 sur le circuit américain après avoir remporté la FedEx Cup après un dur combat avec Rahm, grimpe à la quatrième place du classement mondial, ce qui lui arrache son compatriote Alex schauffele, champion olympique à Tokyo 2020.

norvégien Victor Hovland il s’est installé à la septième place après avoir remporté le Hero World Challenge, ce qui lui a permis de dépasser le nord-américain Bryson De Chambeau et Irlandais du Nord Rory McIlroy.

Le Mexicain Abraham Ancer descend à la seizième place, le Chilien Joaquin Niemann reste dans le trentième, espagnol Sergio Garcia Montez un et c’est quarante-cinquième, il est aussi aztèque Carlos Ortiz descend à 54, le Vénézuélien Jhonattan vegas à 86 ans, le Colombien Sébastien Muñoz à 60 ans, l’Argentin Emiliano Grillo à 88 ans, le Chilien Mythe Pereira à 95 ans et espagnol Santiago Tarrio à 97.