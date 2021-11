Rahul Deorah nommé à la tête du marketing, apna.co

Fondée en 2019, apna prétend avoir plus de 70 communautés pour les professionnels qualifiés

La plateforme d’emplois et réseau professionnel apna.co a nommé Rahul Deorah à la tête du marketing. L’annonce intervient à un moment où l’entreprise cherche à créer un leadership solide pour accélérer la croissance de l’entreprise. « La compréhension de Rahul des consommateurs, ainsi que son expérience et son expertise dans tous les secteurs et secteurs nous aideront à renforcer nos capacités de marketing et à nous accélérer davantage dans notre mission d’autonomisation des vies et de solutions pour le monde », Nirmit Parikh, fondateur et PDG d’apna.co , mentionné.

Deorah apporte avec lui plus de 12 ans d’expérience approfondie de l’Internet grand public, des produits de grande consommation et de l’entrepreneuriat. Il a travaillé dans plusieurs fonctions, notamment la beauté, les soins pour hommes, le bien-être, les services à domicile et les produits de consommation. Avant apna.co, Deorah était associé à Urban Company où il a travaillé sur la stratégie et l’exécution de GTM en Inde, aux Émirats arabes unis et à Singapour.

Pour Deorah, apna entreprend un voyage passionnant pour résoudre les problèmes de chômage et de perfectionnement professionnel à l’échelle de la planète. « J’ai la chance d’avoir eu l’opportunité de m’appuyer sur le merveilleux travail accompli par l’équipe et j’ai hâte de contribuer à apporter apna à de nombreux autres candidats et employeurs à travers le monde », a-t-il ajouté.

Fondée en 2019, apna prétend avoir plus de 70 communautés pour des professionnels qualifiés tels que des menuisiers, des peintres, des téléphonistes, des agents de vente sur le terrain, des livreurs et autres. De plus, ses communautés ont permis à plus de 37 millions de conversations professionnelles entre pairs pendant la saison des fêtes, selon un communiqué officiel. Ils se sont également associés à des organisations telles que la National Skill Development Corporation, l’UNICEF Yuwaah, Truecaller, Akzonobel et le ministère indien des Affaires des minorités pour offrir de meilleures compétences et opportunités d’emploi aux candidats, ajoute le communiqué.

