Rahul Dravid est-il prêt à remplacer Ravi Shastri en tant que nouvel entraîneur de Team India ? Twitter éclate de joie

Dravid est actuellement le chef de la National Cricket Academy de Bengaluru. (Déposer)

L’ancien capitaine anglais Michael Vaughan a lancé un avertissement au monde du cricket si les informations selon lesquelles le maestro au bâton Rahul Dravid prendrait le relais en tant qu’entraîneur-chef de l’Inde sont vraies.

Plusieurs rapports ont affirmé que l’ancien capitaine indien avait accepté de prendre la relève en tant qu’entraîneur de l’équipe masculine, remplaçant Ravi Shastri après la Coupe du monde T20 à Oman et aux Émirats arabes unis. Certains rapports ont affirmé que Dravid, qui a entraîné l’équipe indienne des moins de 19 ans à la Coupe du monde de cricket des moins de 19 ans de l’ICC en 2018, a initialement rejeté toutes les offres pour prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef. Cependant, il a finalement accepté un contrat de deux ans à la suite d’une réunion avec le président du Board of Control for Cricket in India (BCCI) Sourav Ganguly et le secrétaire Jay Shah à Dubaï.

Les rapports affirment également que l’actuel entraîneur indien de bowling des moins de 19 ans, Paras Mhambrey, rejoindra Dravid pour faire le saut dans l’équipe senior.

Bien que la BCCI n’ait pas réagi aux informations, des experts et d’anciens joueurs de cricket ont exprimé leur point de vue sur les réseaux sociaux.

S’exprimant sur le travail d’entraîneur potentiel de Dravid, Vaughan a déclaré que si les rapports étaient vrais, le reste du monde ferait mieux d’en être conscient.

Si c’est vrai Rahul Dravid doit être le prochain sélectionneur indien je pense que le reste du monde ferait mieux de se méfier… ! – Michael Vaughan (@MichaelVaughan) 15 octobre 2021

Le spécialiste du cricket Joy Bhattacharjya a également exprimé sa joie face aux rapports, mais a également crédité l’entraîneur sortant Shastri pour avoir construit une équipe formidable dans les trois formats.

Je suis ravi de voir Rahul Dravid comme entraîneur indien masculin. Mais donnez à @RaviShastriOfc le mérite d’avoir aidé à créer une équipe formidable dans les 3 formats. Et les incroyables ripostes au Gabba et à l’Oval étaient à ses côtés ! – Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) 16 octobre 2021

Dravid était l’un des joueurs les plus populaires de l’équipe indienne et sa nomination potentielle a également ravi ses anciens coéquipiers.

Jusqu’à hier, les reportages disaient que Rahul Dravid allait rester à la NCA. Pourtant, tôt le matin, on a appris qu’il devenait sélectionneur de l’Inde. Alors que s’est-il passé vers minuit ? Ma meilleure supposition est que Lord Shardul a soufflé des bougies sur son gâteau d’anniversaire souhaitant être entraîné par Rahul bhai ???? – Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) 16 octobre 2021

L’ancien frappeur indien Wasim Jaffer a crédité le polyvalent Shardul Thakur, qui célèbre son anniversaire aujourd’hui, pour la nomination probable de Dravid et a déclaré que sa meilleure supposition était que «Lord Shardul» le souhaitait.

La meilleure nouvelle à entendre est que #RahulDravid sera l’entraîneur-chef de #TeamIndia

Souhaitant bonne chance #Coach pic.twitter.com/sXucWTX4d9 – Munaf Patel (@munafpa99881129) 16 octobre 2021

Dravid est actuellement le chef de la National Cricket Academy de Bengaluru. S’il décroche le poste de Team India, il devrait démissionner de ce poste.

Rahul Dravid étant nommé entraîneur-chef de l’équipe indienne de cricket, c’est tout simplement une excellente nouvelle. Ce sera un contrat de deux ans. Dravid le M. Fiable avait tellement de qualités sur le terrain qu’il peut maintenant enseigner avec succès aux plus jeunes. Il a toujours été une figure inspirante. pic.twitter.com/9YH5Ao6okB – Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 16 octobre 2021

La BCCI avait tenté d’attirer Dravid dans un rôle d’entraîneur avec l’équipe senior au moins deux fois dans le passé, à chaque fois rejeté par le maestro des frappeurs né au Karnataka.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.