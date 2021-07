Rahul Gandhi claque le Center sur l’accord Rafale, la hausse des prix du pétrole et le désinvestissement du PSU

in

L’ancien président du Congrès, Rahul Gandhi, a dénoncé le gouvernement Modi au sujet des nouvelles allégations concernant l’accord sur les avions Rafale avec la France, l’augmentation des prix de l’essence et du diesel et le désinvestissement des PSU et des PSB. Claquant le Centre sur ces questions, Rahul Gandhi a déclaré que ceux qui remettent en question le gouvernement sont emprisonnés.

« Remplissez le blanc : Mitron wala Rafale hai, taxe wasooli-mehenga tel hai, PSU-PSB ki andhi vendez hai, sawal karon to prison hai, Modi sarkar….hai, (Rafale est d’amis, le pétrole est coûteux à cause de l’impôt collection, les PSU-PSB sont vendus aveuglément, ceux qui remettent en question sont emprisonnés, le gouvernement Modi a ….. », a déclaré Rahul Gandhi, laissant la dernière ligne aux lecteurs à remplir et à interpréter. De nombreux dirigeants du Congrès ont rempli le blanc en disant que le Modi le gouvernement a échoué.

Remplir les trous: ‘मित्रों’ वाला राफ़ेल है

वसूली- महंगा तेल है

PSU-PSB की अंधी सेल है

सवाल करो तो जेल है सरकार ____ है ! – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 6 juillet 2021

L’accord Rafale est revenu sur le devant de la scène la semaine dernière après qu’une enquête pour corruption y a été ordonnée par le ministère public français.

Hier, Rahul Gandhi a partagé une interview vidéo d’un journaliste d’investigation qui a affirmé avoir été informé que le gouvernement Modi proposait le nom de Reliance comme partenaire décalé et qu’il n’y avait pas le choix. « La vérité ne peut pas être réduite au silence. Contrairement à ‘Modia’ », a déclaré Rahul Gandhi en partageant la vidéo.

La vérité ne peut pas être réduite au silence. Contrairement à ‘Modia’.#RafaleScam pic.twitter.com/LPuSvyhlKQ – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 5 juillet 2021

Il a également mené un sondage sur son compte Twitter dans lequel il a demandé aux électeurs les raisons pour lesquelles le gouvernement Modi n’est pas prêt pour une enquête JPC et les options comprenaient la conscience de culpabilité, Sauver des amis, JPC n’a pas besoin de siège RS.

Le Congrès a demandé une enquête de la Commission parlementaire mixte (JPC) sur l’accord Rafale. Hier, l’ancien ministre de la Défense AK Antony a déclaré que le gouvernement n’avait d’autre choix que d’ordonner une enquête JPC sur l’accord Rafale.

“Le parquet français a maintenant nommé un juge pour enquêter sur la corruption, le trafic d’influence et le favoritisme effronté dans l’accord Rafale de 36 avions”, a déclaré Antony, ajoutant que la corruption prima facie dans l’accord est désormais apparente.

