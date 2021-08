Rahul Gandhi déclare que le gouvernement Modi crée des monopoles dans des secteurs clés, qualifie le plan du pipeline de monétisation national de « énorme tragédie »

Le Congrès s’est fortement prononcé aujourd’hui sur le pipeline de monétisation nationale du gouvernement Modi, un plan de crore de Rs 6 Lakh dévoilé lundi par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman. S’adressant à une conférence de presse avec l’ancien ministre des Finances P Chidambaram, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que le BJP prétend que rien ne s’est passé en Inde depuis 70 ans, mais que tous les actifs créés au cours des 70 dernières années sont désormais vendus. Il a allégué que le gouvernement a détruit ce que l’UPA a construit et qu’en dernier recours, il vend maintenant tous ces actifs, une décision qu’il a qualifiée d'”énorme tragédie”.

« Ce que ce pays a construit au cours des 70 dernières années, est donné. Il y a une excuse qu’ils ont inventée pour dire que “nous les louons”… Le gouvernement a clairement mal géré l’économie et ne sait pas quoi faire… Ils ont essentiellement détruit ce que l’UPA a construit et maintenant, en dernier recours, ils vendons tout ce que nous avons contribué à créer. Pour moi, c’est une énorme tragédie », a déclaré Rahul Gandhi.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a annoncé hier un ambitieux projet de pipeline national de monétisation (NMP) crore de Rs 6 lakh. Le plan comprenait la création de valeur en impliquant des entreprises privées dans tous les secteurs d’infrastructure – des trains de passagers et des gares aux aéroports, routes et stades. Pas moins de 25 aéroports de l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI), dont ceux de Chennai, Bhopal, Varanasi et Vadodara, ainsi que 40 gares, 15 stades ferroviaires et un nombre non identifié de colonies ferroviaires ont été identifiés pour obtenir des investissements privés.

L’ancien président du Congrès a allégué que le gouvernement Modi veut profiter à ses quelques amis industriels par le biais du National Monetization Pipeline et que cette décision vise à créer des monopoles dans des secteurs clés qui tueront des emplois. Il a déclaré que le gouvernement Modi était en train de vendre les joyaux de la couronne indienne construits avec l’argent public au cours des sept dernières décennies.

Rahul Gandhi a allégué que le gouvernement du BJP se livrait à la création de monopoles dans le secteur informel et à l’élimination du secteur informel.

L’ancien ministre de l’Union, P Chidambaram, a déclaré que le gouvernement devrait d’abord expliquer les objectifs derrière cette décision. « Cet exercice (la privatisation) a été conçu sans aucun critère ex ante. Le gouvernement aurait dû préciser quels étaient ses critères et ses objectifs. Vous ne vous lancez pas dans un exercice aussi important sans d’abord définir les critères et les objectifs », a déclaré Chidambaram.

