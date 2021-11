Rahul Gandhi dénonce le gouvernement Modi sur la dispute avec la Chine et déclare que « M. 56 pouces a peur »

Ce n’est pas la première fois que Rahul Gandhi s’en prend au gouvernement Modi à propos de la Chine.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a critiqué aujourd’hui le gouvernement Modi pour le différend frontalier avec la Chine. S’attaquant au Premier ministre Narendra Modi, Rahul Gandhi a allégué que la sécurité nationale de l’Inde avait été compromise en raison de l’approche du gouvernement central.

« Notre sécurité nationale est irrémédiablement compromise parce que le gouvernement indien n’a pas de stratégie et M. 56 » a peur. Mes pensées vont aux soldats qui risquent leur vie pour garder nos frontières pendant que le gouvernement indien produit des mensonges », a déclaré Rahul Gandhi dans un tweet tout en partageant un reportage intitulé : « Le chef d’état-major de la Défense, le ministère des Affaires étrangères a une vision différente de la Chine ».

Notre sécurité nationale est impardonnablement compromise parce que le GOI n’a pas de stratégie et M. 56″ a peur. Mes pensées vont aux soldats qui risquent leur vie pour garder nos frontières pendant que le GOI débite des mensonges. pic.twitter.com/F0iEHXdu8o – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 12 novembre 2021

Il y a deux jours, Rahul Gandhi avait attaqué le gouvernement du BJP dans l’Uttar Pradesh pour mort en détention dans l’État. « Reste-t-il quelque chose appelé droits humains en Uttar Pradesh ? Rahul a déclaré sur Twitter. L’ancien président du Congrès avait également déclaré que le Congrès éliminerait Jan Jagaran Abhiyan pour rendre le gouvernement du BJP responsable de l’injustice faite au public. Rahul Gandhi avait également critiqué le gouvernement Modi pour sa démonétisation et la prétendue dénonciation d’un intermédiaire dans l’accord Rafale.

Ce n’est pas la première fois que Rahul Gandhi s’en prend au gouvernement Modi à propos de la Chine. Réagissant à un accord entre le Bhoutan et la Chine le mois dernier, Rahul Gandhi avait déclaré : « La politique étrangère du gouvernement indien : comment perdre des amis et n’influencer personne ». Partageant un autre reportage, l’ancien président du Congrès avait déclaré : « La Chine est là pour rester. Où? Sur notre terre.

