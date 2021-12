Rahul Gandhi dit que les excuses du Premier ministre sont incomplètes tant que toutes les demandes des agriculteurs ne sont pas satisfaites

Rahul Gandhi avait également critiqué le gouvernement pour ne pas avoir autorisé la discussion lors du retrait des lois agricoles au Parlement.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a dénoncé le gouvernement Modi au sujet des demandes restantes des agriculteurs après le retrait des trois lois agricoles. S’en prenant au Premier ministre Modi, Rahul a demandé comment il prévoyait de se racheter de son erreur en adoptant des lois anti-agricoles. L’ancien président du Congrès a posé quatre questions au Premier ministre.

« Lorsque le Premier ministre s’est excusé d’avoir adopté des lois anti-agricoles, il devrait dire au Parlement que comment va-t-il se racheter ? Quand le ministre impliqué dans l’incident de Lakhimpur sera-t-il limogé ? Quand et combien d’indemnités seront versées aux agriculteurs martyrs ? Quand les faux procès contre les satyagrahis seront-ils retirés ? Quand la loi MSP sera-t-elle formée ? Sans cela, les excuses sont incomplètes ! » dit Rahul Gandhi.

PM ने कृषि-विरोधी क़ानून बनाने के लिए माफ़ी माँगी तो संसद में बतायें कि

कैसे करेंगे- बर्खास्त कब?

किसानों को -कब?

वापस कब?

MSP ? बिना माफ़ी अधूरी ! #FarmLaws – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 3 décembre 2021

L’attaque du chef du Congrès intervient quelques semaines après que le Premier ministre Modi se soit excusé auprès de ses compatriotes tout en annonçant l’abrogation des lois agricoles. Le gouvernement Modi avait abrogé les trois lois agricoles le premier jour de la session d’hiver en cours.

Cependant, les agriculteurs ont refusé de mettre fin à leur protestation tout en soulevant des demandes comme une loi pour garantir la MSP, la justice dans l’affaire Lakhimpur Kheri, le retrait des affaires enregistrées contre les agriculteurs et l’indemnisation de plus de 700 agriculteurs décédés au cours de l’agitation d’un an. L’organisation des agriculteurs a ajouté que le gouvernement central continue de dire qu’il n’a aucune trace de décès d’agriculteurs protestataires.

Rahul Gandhi avait également critiqué le gouvernement pour ne pas avoir autorisé la discussion lors du retrait des lois agricoles au Parlement. « Pas autorisé de discussion sur les questions du MSP, de la justice pour le martyr Annadata et du limogeage du ministre de l’Union dans l’affaire Lakhimpur. Le gouvernement qui a ravi le droit de discussion au Parlement est un gouvernement lâche et raté », avait déclaré Rahul Gandhi le 29 novembre.

Hier, le Samyukta Kisan Morcha avait déclaré que les agriculteurs continuent d’attendre patiemment des développements positifs et que le gouvernement réponde à leurs demandes légitimes telles qu’une garantie légale sur le prix de soutien minimum (MSP) pour les cultures et une indemnisation aux familles d’agriculteurs décédées au cours de la mouvement.

