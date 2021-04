Rahul Gandhi et Mamata Banerjee critiquent le gouvernement Modi pour la crise de l’oxygène et la situation du COVID-19

Mamata Banerjee a également déclaré que l’oxygène destiné au Bengale était détourné vers l’Uttar Pradesh.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, et la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, ont accusé aujourd’hui le Centre de mauvaise gestion dans la fourniture d’oxygène aux États. Rahul Gandhi a critiqué le gouvernement central sur le manque d’oxygène et le manque de lits de soins intensifs. «Corona peut provoquer une baisse du niveau d’oxygène, mais c’est la pénurie d’oxygène et le manque de lits de soins intensifs qui sont à l’origine de nombreux décès. GOI, c’est sur vous », a déclaré Rahul Gandhi dans un tweet.

Dans un autre tweet, Rahul Gandhi a déclaré: «Je suis mis en quarantaine à la maison et la triste nouvelle arrive constamment. La crise en Inde n’est pas seulement corona, mais les politiques anti-populaires du gouvernement central. Pas de fausses célébrations et des discours creux, donnez au pays une solution! » il a dit.

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a soutenu Delhi CM Arvind Kejriwal qui a accusé l’Uttar Pradesh et Haryana d’interrompre l’approvisionnement de Delhi. Banerjee a allégué que l’approvisionnement en oxygène du Bengale avait été détourné vers l’Uttar Pradesh. «Notre chaîne d’approvisionnement en oxygène a été détournée vers l’Uttar Pradesh. La chaîne d’approvisionnement est maintenue dans les États du BJP. D’où allons-nous obtenir de l’oxygène? » elle a dit. Banerjee, cependant, n’a pas participé à la réunion des ministres en chef avec le Premier ministre Narendra Modi.

Arvind Kejriwal a réitéré sa demande lors de la réunion des principaux ministres avec le Premier ministre Narendra Modi. «Il y a une énorme pénurie d’oxygène à Delhi. Les habitants de Delhi n’obtiendront-ils pas d’oxygène s’il n’y a pas d’usine de production d’oxygène ici? Veuillez suggérer à qui dois-je m’adresser au sein du gouvernement central lorsqu’un camion-citerne à oxygène à destination de Delhi est arrêté dans un autre État? ” il a dit.

Plusieurs hôpitaux de Delhi ont transféré la Haute Cour à la recherche d’un approvisionnement ininterrompu en oxygène médical. Le Centre a déployé des chemins de fer et des forces aériennes pour le transport de pétroliers transportant de l’oxygène entre les États.

