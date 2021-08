Rahul Gandhi, les identifiants Twitter d’autres dirigeants du Congrès déverrouillés une semaine après la suspension

in

Non seulement Rahul Gandhi, mais aussi les comptes de divers dirigeants du Congrès et le pseudonyme officiel du parti ont également été suspendus pour avoir enfreint les règles de Twitter.

Le compte Twitter du chef du Congrès et ancien président du parti Rahul Gandhi a été rétabli une semaine après une suspension temporaire. Twitter a suspendu le compte de Rahul Gandhi la semaine dernière après avoir tweeté des photos de la famille d’une victime présumée de viol et de meurtre à Delhi, âgée de neuf ans. La Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant avait également écrit à Twitter pour exiger la suppression du contenu et le blocage du compte. Twitter a également considéré les publications comme une violation de ses règles.

Non seulement Rahul Gandhi, mais aussi les comptes de divers dirigeants du Congrès et le pseudonyme officiel du parti ont également été suspendus pour avoir enfreint les règles de Twitter. Le Congrès avait accusé le site de microblogging de partialité. Selon un rapport du PTI, les comptes de certains des dirigeants du parti ont également été restaurés.

L’ancien président du Congrès avait publié hier un message vidéo accusant Twitter d’ingérence dans le processus politique national. Il a également déclaré que la fermeture de son compte équivalait à une attaque contre la structure démocratique du pays.

Il a allégué que Twitter n’était pas une plate-forme neutre et objective et était redevable au gouvernement. Interrogeant l’action de Twitter, Gandhi avait déclaré que l’entreprise refusait à des millions de ses abonnés le droit à une opinion, ce qui était injuste.

« Il est évident maintenant que Twitter n’est en fait pas une plate-forme neutre et objective. C’est une plateforme biaisée. C’est quelque chose qui écoute ce que dit le gouvernement de l’époque », avait allégué Gandhi.

Le député du Congrès Shashi Tharoor a déclaré aujourd’hui qu’il avait soulevé la question du verrouillage de compte avec Twitter. « Dans mes conversations avec Twitter, j’ai vivement contesté la politique de verrouillage automatique des comptes, qu’il s’agisse de Rahul Gandhi ou de Ravi Shankar Prasad. S’il y a une violation de la loi, qu’il s’agisse de POSCO ou de droit d’auteur, il devrait suffire de retenir le tweet incriminé et d’émettre un avis à l’utilisateur », a-t-il déclaré dans un tweet.

Dans mes conversations avec @Twitter, j’ai vivement contesté la politique de verrouillage automatique des comptes, qu’ils soient de @RahulGandhi ou de @rsprasad. S’il y a une violation de la loi, qu’il s’agisse de POSCO ou de droit d’auteur, il devrait suffire de retenir le tweet incriminé et d’émettre un avis à l’utilisateur. – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 14 août 2021

Le NCPCR a également demandé à Facebook et Instagram de supprimer la publication et de bloquer les poignées qui ont partagé les photos.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.