Rahul Gandhi publie le livre blanc du Congrès sur COVID-19 ; demande au gouvernement de se préparer à la troisième vague

in

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré qu’il était important que le gouvernement se prépare à ce qui va suivre.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a publié aujourd’hui un livre blanc préparé par son aile de recherche dirigée par Rajeev Gowda sur la mauvaise gestion du COVID-19. En publiant le rapport, Rahul Gandhi a déclaré que le but de ce livre blanc n’est pas de pointer du doigt le gouvernement mais d’aider la nation à se préparer pour la troisième vague à venir. Cependant, il n’a pas précisé si le parti du Congrès présentera ou non ce document au gouvernement.

L’ancien président du Congrès a déclaré que le Livre blanc montre que la gestion de la première et de la deuxième vague a été désastreuse. Le député de Wayanad a déclaré que 90% des personnes décédées à cause de la pandémie auraient pu être sauvées. « La principale raison à cela était le manque d’oxygène à l’époque alors qu’il n’y avait pas de pénurie d’oxygène dans le pays. Les larmes du Premier ministre n’ont pas sauvé la vie de personnes, mais l’oxygène aurait pu l’avoir », a déclaré Rahul Gandhi.

Il a dit que le Livre blanc est un modèle sur la façon de réagir à la troisième vague. “Nous avons l’intention de fournir au gouvernement des informations et des idées sur ce qui n’a pas fonctionné”, a déclaré Rahul Gandhi.

Rahul Gandhi a réitéré que de nombreuses autres vagues pourraient survenir après la troisième vague. “Il est assez clair que la troisième vague arrive et j’irais même jusqu’à dire que vous pourriez même avoir des vagues après la troisième vague parce que ce virus est en constante mutation et change de forme”, a-t-il déclaré.

Le leader du Congrès a déclaré qu’il est important que le gouvernement se prépare à ce qui va suivre. Le gouvernement doit développer l’infrastructure requise qui n’était pas là dans la première et la deuxième vague.

Alors qu’il a salué le record de vaccins administrés hier, il a déclaré que le gouvernement devra faire en sorte que ce processus fonctionne non seulement pendant un jour mais tous les jours jusqu’à ce que toute la population soit vaccinée.

« Le pilier central de la lutte contre le Covid est la vaccination. Il est très important que nous fassions agressivement des vaccinations et franchissions ce pont de la vaccination à 100 % dès que possible car c’est la seule protection », a déclaré Rahul Gandhi.

Il a exhorté le gouvernement à avoir un soutien en oxygène et des médicaments COVID-19 prêts pour la troisième vague. Rahul Gandhi a exhorté le gouvernement à traiter tous les États de la même manière pour les vaccinations contre le COVID-19, affirmant qu’il ne devrait y avoir aucun parti pris.

