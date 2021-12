Rahul Gandhi qualifie le ministre Ajay Mishra de « criminel » au Parlement alors que le Congrès intensifie ses attaques contre le gouvernement Modi

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi, a également dénoncé le Premier ministre Narendra Modi et l’a accusé de protéger un criminel.

Le parti du Congrès a intensifié son attaque contre le Premier ministre Narendra Modi et le BJP contre le ministre d’État Ajay Mishra Teni qui continue au cabinet après que le SIT a enquêté sur l’affaire Lakhimpur Kheri, a qualifié les violences du 3 octobre de complot planifié. Faisant pression sur le gouvernement pour qu’il limoge le ministre, le député du Congrès Rahul Gandhi a soulevé aujourd’hui la question au Parlement et a qualifié Mishra de « criminel ».

Lorsque le président de Lok Sabha, Om Birla, a appelé le nom de Rahul Gandhi pour poser une question, ce dernier a choisi de soulever la question de Lakhimpur Kheri malgré les objections répétées du président. « Un ministre est impliqué dans le meurtre de Lakhimpur Kheri. On a dit qu’il y avait un complot. Nous devrions être autorisés à en parler. Le ministre qui a tué des agriculteurs devrait démissionner. Il devrait être puni. Il devrait être exclu du gouvernement. C’est un criminel et des mesures doivent être prises contre lui », a déclaré Rahul Gandhi.

S’adressant aux médias hier, Rahul Gandhi avait déclaré que le parti du Congrès continuerait à soulever cette question et que le gouvernement devrait limoger Mishra. « Ce ministre devra finalement démissionner. Nous ne le laisserons pas jusqu’à ce qu’il soit envoyé en prison. Cela peut prendre cinq ans, dix ans ou quinze ans, mais nous ne le laisserons pas partir », a déclaré Rahul Gandhi.

La secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi, a également dénoncé le Premier ministre Narendra Modi et l’a accusé de protéger un criminel. « Le refus du gouvernement de limoger Ajay Mishra Teni est l’indice le plus flagrant de sa faillite morale. Narendra Modi ji, des spectacles de piété soigneusement organisés et le port de vêtements religieux ne changeront pas le fait que vous protégez un criminel Ajay Mishra Teni devrait être limogé et inculpé conformément à la loi », a déclaré Priyanka Gandhi.

Le refus du gouvernement de limoger Ajay Mishra Teni est l’indice le plus flagrant de sa faillite morale. @narendramodi ji, des spectacles de piété soigneusement organisés et le port de vêtements religieux ne changeront pas le fait que vous protégez un criminel. 1/2 – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 16 décembre 2021

Les violences à Tikunia à Lakhimpur Kheri ont eu lieu le 3 octobre après qu’un véhicule appartenant au fils d’Ajay Mishra, Ashish, a écrasé quatre agriculteurs. L’incident a déclenché des violences au cours desquelles quatre autres personnes, dont deux employés du BJP, ont été tuées. Deux FIR distincts ont été déposés en lien avec l’incident et 13 accusés, dont Ashish, ont été arrêtés.

