Rahul Gandhi remet en question la décision du Centre d’augmenter l’écart de dose de Covishield ; Le ministère de la Santé répond

L’Inde a besoin d’une vaccination rapide et complète, et non des mensonges habituels du BJP, a déclaré Rahul Gandhi.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a critiqué aujourd’hui le Centre pour avoir augmenté l’écart entre les deux doses de Covishield, alléguant que cela avait été fait sans le consentement du groupe d’experts formé pour analyser la décision. L’ancien président du Congrès a fait cette affirmation sur la base de plusieurs reportages des médias qui ont déclaré la même chose. Rahul Gandhi a déclaré que si l’Inde a besoin d’une vaccination rapide, les tentatives du Centre pour sauver la « fausse » image du Premier ministre facilitent la propagation du virus qui met la vie des gens en danger. “L’Inde a besoin d’une vaccination rapide et complète – pas la marque habituelle de mensonges et de slogans rimés du BJP pour couvrir la pénurie de vaccins causée par l’inaction de Modi Govt. Les tentatives constantes du GOI pour sauver la fausse image du Premier ministre facilitent le virus et coûtent la vie à des personnes », a déclaré Rahul.

तुरंत चाहिए- मोदी की निष्क्रियता से हुई की कमी के लिए के झूठ नारे नहीं! MP की झूठी छवि बचाने के लिए केंद्र सरकार की लगातार कोशिशें वायरस को बढ़ावा दे रही हैं और जनता की जान ले रही हैं। pic.twitter.com/zE0XbNgVca – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 16 juin 2021

Cependant, le ministère de la Santé et du Bien-être familial a affirmé que la décision était fondée sur des raisons scientifiques et avait été prise à l’unanimité par le panel. «Il y a eu des reportages dans les médias concernant une augmentation de l’écart entre deux doses de vaccin COVISHIELD de 6-8 semaines à 12-16 semaines, suggérant une dissidence parmi les experts techniques concernant la décision. Il peut être noté que la décision d’augmenter l’écart est basée sur la raison scientifique concernant le comportement des vaccins adénovecteurs et a été discutée en profondeur lors des réunions du groupe de travail COVID-19 et du sous-comité technique permanent (STSC) de NTAGI sans aucune dissidence. de n’importe quel membre », a déclaré le ministère.

Le Centre a déclaré que la 22e réunion du groupe de travail COVID-19 du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) s’était tenue le 10 mai 2021 et que le directeur exécutif de l’INCLEN, le Dr NK Arora, membre du NTAGI et directeur de JIPMER Puducherry, le Dr Rakesh Aggarwal , membre du NTAGI et professeur du CMC Vellore Dr Gagandeep Kang, membre du NTAGI et directeur du NII Dr Amulya Panda, membre du NTAGI et ret. Le directeur du CMC, le Dr JP Muliyil, le chef de groupe de l’ICGEB, le Dr Navin Khanna, le DCGI du CDSCO, le Dr VG Somani et le conseiller, RCH, MoHFW, le Dr Pradeep Haldar, étaient les membres du groupe de travail COVID-19.

« Ce groupe de travail COVID-19 a examiné une proposition de modification de l’intervalle de dose pour COVISHIELD utilisé dans le cadre de la politique nationale de vaccination. Il a recommandé que « sur la base des preuves réelles, en particulier du Royaume-Uni (Royaume-Uni), le groupe de travail COVID-19 a accepté d’augmenter l’intervalle de dosage à 12-16 semaines entre deux doses de vaccin COVISHIELD », a-t-il déclaré.

Le ministère a également précisé que la recommandation du groupe de travail COVID-19 a été examinée plus avant pour discussion lors de la 31e réunion du sous-comité technique permanent (STSC) du NTAGI qui s’est tenue le 13 mai 2021 sous la présidence conjointe du secrétaire du département de Biotechnologie et Secrétaire, DHR & DG, ICMR. Le ministère a également indiqué que le STSC de NTAGI a recommandé d’augmenter l’intervalle de dosage à un minimum de trois mois entre deux doses du vaccin Covishield.

Le 13 mai, le ministère de la Santé avait augmenté l’écart entre les deux doses de Covishield à 12-16 semaines contre 6-8 semaines plus tôt, citant la recommandation du groupe d’experts.

