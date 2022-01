Rahul Gandhi remet en question le silence du Premier ministre sur les informations selon lesquelles la Chine aurait construit un pont sur Pangong Tso

Il a cité un article de presse affirmant que les Chinois construisaient un pont sur le lac Pangong Tso depuis plus de deux mois.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a remis en question mardi le silence du Premier ministre Narendra Modi sur les informations selon lesquelles la Chine aurait construit un pont sur le lac Pangong Tso au Ladakh, près de la ligne de contrôle réel (LAC).

« Le silence du PM est assourdissant. Notre terre, notre peuple, nos frontières méritent mieux », a déclaré Gandhi sur Twitter.

Il a cité un article de presse affirmant que les Chinois construisaient un pont sur le lac Pangong Tso depuis plus de deux mois, ce qui est extrêmement proche du LAC.

Le pont reliera les rives nord et sud du lac, selon le rapport.

Le parti du Congrès et Gandhi ont critiqué la gestion par le gouvernement de la situation frontalière avec la Chine dans l’est du Ladakh, qui a également connu des affrontements sanglants entre les troupes indiennes et de l’APL l’année dernière.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.