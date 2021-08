Rahul Gandhi s’en prend au Centre pour des lois agricoles ; rejoint ‘Kisan Sansad’ organisé par des agriculteurs protestataires à Jantar Mantar

Rahul Gandhi a également attaqué le Centre du Pégase en fouinant.

Le chef du Congrès et député de Lok Sabha, Rahul Gandhi, ainsi que d’autres membres de l’opposition se sont rendus aujourd’hui à Jantar Mantar et ont participé à « Kisan sansad » détenu par les agriculteurs en agitation. Ils ont exprimé leur solidarité avec les agriculteurs protestataires et ont déclaré que les trois lois agricoles noires devront être retirées. Cependant, les dirigeants se sont abstenus de parler depuis l’estrade ou de la partager avec les dirigeants présents.

S’adressant aux journalistes, Gandhi a déclaré que les partis d’opposition soutenaient la demande des agriculteurs d’abroger les lois agricoles. Partageant ses photos de visite sur Twitter, Gandhi a de nouveau réitéré son jibe « ham do, hamare do » dirigé contre le gouvernement Modi. « Poêle de terre, terre d’un étang, l’étang appartient à « nous deux ». Le bœuf appartient à « deux d’entre nous », la charrue appartient à « deux d’entre nous », la main des agriculteurs sur la tête de la charrue, mais la récolte appartient à « deux d’entre nous ». Le puits appartient à « nous deux », l’eau appartient à « nous deux », la ferme et la grange appartiennent à « nous deux », PM appartient à « nous deux », alors qu’en est-il du fermier ? Nous sommes pour les agriculteurs », a déclaré Rahul dans un tweet en hindi.

चूल्‍हा मिट्टी का

मिट्टी तालाब की

‘हमारे दो’ का। ‘हमारे दो’ का

‘हमारे दो’ का

की मूठ पर हथेली किसान की

‘हमारे दो’ की। ‘हमारे दो’ का

‘हमारे दो’ का

-खलिहान ‘हमारे दो’ के

PM ‘हमारे दो’ के

का क्‍या? के हम हैं!#FarmersProtest pic.twitter.com/mNAj8lgiqJ – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 6 août 2021

Rahul Gandhi a également attaqué le Centre du Pégase en fouinant. Il a dit que l’opposition veut discuter de la question de Pegasus mais que le gouvernement ne permet pas que cela se produise. Il a dit que Narendra Modi s’est mis dans tous les téléphones.

Les trois lois agricoles ont été adoptées par le Parlement en septembre de l’année dernière dans le vacarme de la Chambre. Peu de temps après sa promulgation, les agriculteurs d’États comme le Pendjab, l’Haryana et l’Uttar Pradesh ont déclenché une agitation exigeant que les lois soient abrogées et qu’une garantie légale soit donnée pour le MSP.

Les trois lois ont ensuite été suspendues par la Cour suprême. Le gouvernement a refusé d’abroger la loi en disant qu’ils sont ouverts à la modification. Les lois sont la loi de 2020 sur l’accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur l’assurance des prix et les services agricoles, la loi de 2020 sur les produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation) et la loi de 2020 sur les produits essentiels (amendement).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.