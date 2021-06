Rahul Karthikeyan rejoint Scaler en tant que CMO

La société cherche à étendre sa présence au-delà des métros et prévoit d’embaucher plus de 100 à 150 personnes au cours de l’exercice actuel dans toutes les fonctions pour soutenir cette expansion

La start-up Edtech Scaler a annoncé des nominations clés à la direction pour renforcer son marketing vertical et créatif afin d’accélérer la croissance de son entreprise. La société a nommé Rahul Karthikeyan en tant que directeur du marketing, Anu Nair en tant que directeur créatif et Ranjeet Kumar et Manmeet Singh Akali en tant que co-responsables de la marque et du contenu.

Selon Abhimanyu Saxena, co-fondateur de Scaler et InterviewBit, Scaler n’a cessé de croître au cours des deux dernières années. «Nous avons franchi plusieurs étapes commerciales et construit des talents technologiques de haute qualité à égalité avec certaines des meilleures universités nationales et internationales. Alors que nous nous préparons pour la prochaine phase de croissance, les connaissances et l’expérience du secteur seront encore plus cruciales dans tous les aspects. Je suis donc extrêmement ravi que certains des esprits les plus brillants du secteur se joignent à nous alors que nous nous apprêtons à devenir une université technologique virtuelle de classe mondiale. Nous continuons de voir une énorme demande pour nos cours parmi les étudiants et les professionnels en activité. Nous cherchons également à étendre notre présence au-delà des métros et prévoyons d’embaucher plus de 100 à 150 personnes au cours de l’exercice actuel dans toutes les fonctions pour soutenir cette expansion », a-t-il ajouté.

Karthikeyan est un professionnel du marketing chevronné avec plus de 15 ans d’expérience au sein de plusieurs marques et agences illustres. Plus récemment, il était responsable du marketing chez upGrad, où il a dirigé plusieurs initiatives critiques de renforcement de la marque sur diverses plateformes. « Notre objectif est de faire connaître la marque Scaler et InterviewBit au sein de l’industrie de la technologie et d’améliorer la pertinence et l’accessibilité des étudiants par le biais de l’amélioration des compétences, ce qui favorise en fin de compte la croissance de carrière. Nous construisons une équipe marketing solide pour contribuer à la croissance de l’entreprise, soutenue par un excellent produit. Nous voulons construire une plate-forme d’éducation de qualité qui est constamment mise à niveau en fonction des tendances du marché, pour nous assurer que nos étudiants sont à jour », a déclaré Karthikeyan.

De plus, Kumar arrive avec une décennie d’expérience dans le marketing et la publicité. Il a travaillé avec les principaux réseaux publicitaires du pays – WPP, IPG, Publicis et Dentsu. « Les techniciens sont une communauté très unie ; une narration honnête et une vie d’histoire en même temps, à travers les points de contact des consommateurs, nous propulseront à des années-lumière », a ajouté Kumar à propos de son nouveau rôle.

Akali, lui-même entrepreneur en edtech, a fondé en 2017 une plateforme de mentorat vidéo, Klarity, qui a ensuite été rachetée par Eduvanz. Alors que Nair a plus d’une décennie d’expérience dans différentes facettes de la publicité et de la gestion des médias. Dans son nouveau rôle chez Scaler, il sera chargé de rationaliser, d’élaborer des stratégies, de développer et d’exécuter des communications créatives pour la marque, en se concentrant sur les médias payants. « J’ai hâte de travailler aux côtés d’une excellente équipe pour créer une marque d’éducation technologique de classe mondiale axée sur les résultats », a déclaré Akali.

