Rahul Kohli tweets sur Quand les acteurs hétéros devraient jouer des personnages queer ⋆ .

Nous avons déclaré ici que Rahul Kohli est l’une de nos personnes préférées sur les réseaux sociaux, en plus d’être l’un de nos acteurs préférés en général. Le fil Twitter de Kohli est auto-dépréciant et drôle, mais aussi vocalement progressif et n’a pas peur d’appeler les trolls et les fanatiques. Mais peut-être que la meilleure chose est qu’il est prêt à écouter, ce qu’il a fait lorsqu’il a pris part à une conversation pour savoir si et quand des acteurs hétérosexuels devraient jouer des rôles LGBTQ + et vice versa. La discussion a soulevé de nombreuses questions complexes sans réponses faciles.

Tout a commencé par une simple question de savoir si Kohli jouerait un personnage gay.

Si un personnage n’est pas hétéro, je suis heureux de jouer le rôle à condition que nous ne nous appuyions pas sur des stéréotypes ou que je prenne un rôle à un autre acteur. Maintenant, si on me demande de raconter une histoire LBGTQ +, je refuserais. Nous devrions mettre en valeur les talents LGBTQ + et amplifier leurs voix 💕 https://t.co/C3NzZeRO06 – Rahul Kohli (@ RahulKohli13) 31 mars 2021

La distinction que Kohli fait ici est intéressante: qu’il y a une différence entre jouer un personnage dont la bizarrerie n’est qu’un élément de leur personnage et un personnage dont l’histoire est guidée par leur queerness. Je pense que peut-être un bon exemple ici est Sulu des films Star Trek, qui se trouve juste avoir un mari, et Jack et Ennis dans Brokeback Mountain.

Je ferais également l’avertissement ici que c’est un endroit où l’utilisation de l’acronyme LGBTQIA + entier est encore plus compliquée. Alors qu’Hollywood doit être meilleur dans toutes les formes de représentation LGBTQIA +, les conversations autour d’un acteur hétéro jouant un personnage queer et un acteur cis, y compris des acteurs cis queer, jouant un personnage trans sont distinctes. Comme l’écrit USA Today, « Une personne hétéro agissant queer et une personne cisgenre agissant transgenre sont deux choses différentes, comme l’orientation sexuelle et l’identité de genre. »

Il y a eu un recul significatif et important ces dernières années contre les acteurs cis jouant des rôles trans, en particulier compte tenu de la pénurie de représentation trans dans le film et du manque de rôles pour les acteurs trans. Comme l’écrit Meredith Talusan pour eux:

Ce n’est qu’en attribuant aux acteurs transgenres des rôles transgenres que l’industrie du divertissement peut même commencer à s’attaquer à ces problèmes structurels; si les personnes trans ne sont même pas jugées suffisamment «qualifiées» ou «talentueuses» pour décrire leurs propres expériences, il devient impossible d’envisager un monde où les acteurs trans peuvent être sur un pied d’égalité avec les acteurs cis.

Et le guide TRANSform Hollywood pour mieux éduquer Hollywood sur la création d’une culture trans-inclusive et la meilleure façon d’aborder, raconter et diffuser des histoires trans déclare sans équivoque:

Le monde évolue, et aujourd’hui c’est une erreur, surtout si vous faites du casting cross-sex (un homme cis pour jouer une femme trans, ou une femme cis pour jouer un homme trans.)

À première vue, la distinction de Kohli entre les types de rôles homosexuels est compréhensible, mais la ligne proposée ici pourrait être difficile à trouver pour certains personnages. Quand la queerness passe-t-elle de l’incident au centre d’une histoire? Si un personnage partage une scène ou s’embrasse avec son partenaire, est-ce bien de jouer, mais serait-ce différent s’il y avait un élément de conflit à ce sujet? Et qu’entend-on vraiment par histoires queer? Que se passe-t-il lorsque, comme un commentateur l’a expliqué, un personnage joué par un acteur hétéro découvre sa sexualité au cours d’une émission d’une manière qui n’a même pas été prise en compte lors du casting?

Il y a eu de nombreuses réponses réfléchies au tweet de Kohli de la part de fans queer. Tout le monde n’est pas d’accord, et c’est normal.

Je comprends totalement la distinction et je ressens la même chose que quelqu’un qui est gay. Cela ne me dérange pas que les acteurs hétérosexuels jouent des rôles homosexuels, mais seulement lorsque le scénario de ce personnage ne consiste pas seulement à être queer et que l’acteur n’est pas comme le visage de la communauté gay (comme Love Simon par exemple) – sarah (@jennferwalters) 31 mars 2021

Appuyé! Par exemple, rien de mal à avoir un personnage gay féminin stéréotypé tant qu’il s’agit d’un personnage étoffé avec sa propre motivation et pas seulement utilisé pour faire des plaisanteries impertinentes pour un soulagement comique. – Le papa de Hennessy (@Austin_n_Austin) 31 mars 2021

Je l’ai pris comme «si Superman était gay dans un film de Superman, cool. Mais si le point central de l’histoire est l’expérience du personnage en tant que personne gay, alors je ne veux pas enlever cela à quelqu’un qui a vécu cela »mais évidemment l’interprétation est subjective – Cole (@_Hintermeister_) 31 mars 2021

Cependant, tous les homosexuels ne sont pas un monolithe. un acteur gay peut jouer un personnage gay qui est extraordinairement différent d’eux. le problème ici est que Hollywood a l’habitude de laisser les homosexuels en dehors de leurs propres histoires. – allié ✨ (@hnrblefroggery) 31 mars 2021

Un sujet que de nombreuses réponses ont soulevé est le fait que les acteurs queer sur la corde raide doivent marcher lorsqu’ils sortent. Certains acteurs ne veulent pas être forcés de sortir du placard et certains acteurs sont invités à y rester pour gagner certains types de rôles «traditionnels». Il pourrait certainement y avoir une crainte d’être classifié si vous êtes un acteur queer ou une crainte que ce genre de pensée puisse être inversé pour empêcher les acteurs queer de jouer des rôles directs.

Comme le cite NBC News, mais je suis un réalisateur de Cheerleader Jamie Babbit, « [Babbit] a également noté que certains acteurs, que les téléspectateurs peuvent supposer être hétéros, ne sont tout simplement pas sortis publiquement, ce qui rend la question encore plus compliquée.

« Avoir des acteurs » hétéros « qui disent maintenant: » Hé, je ne prendrai pas ce rôle, parce que c’est gay, et vous devriez le donner à une personne gay « , c’est une autre façon de stigmatiser nos histoires, » Dit Babbit. «C’est très compliqué, car c’est le même rejet que j’obtiens maintenant que j’obtenais dans les années 90.»

Certaines des réponses à Kohli ont exprimé des sentiments similaires.

De plus, laisser les rôles queer uniquement aux acteurs queer, c’est en fait les laisser aux acteurs queer qui sont sortis uniquement. Je ne suis pas vraiment à l’aise avec l’idée qu’un acteur qui joue un personnage queer devrait à un public qui sort, si vous voyez ce que je veux dire – Tarsier maladroit (@ Alien91) 31 mars 2021

Je ne pense pas que sauver les rôles LGBTQ + uniquement pour les acteurs LGBTQ + soit la solution au problème d’homophobie de l’industrie cinématographique.

Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est que les acteurs LGBTQ + soient libres de sortir sans que cela ait des répercussions négatives sur leur carrière ou la disponibilité de leurs rôles. – Alessandro Narciso (@GothicNarcissus) 31 mars 2021

Mais d’un autre côté, je suis d’accord qu’il y a eu trop de cas où des histoires queer importantes ont été racontées à l’écran par des acteurs hétéros, un peu comme la façon dont une transformation physique sérieuse est souvent une tentative de gagner des prix. Il y a eu ces dernières années des films extrêmement importants et à succès axés sur des histoires queer, et pourtant la plupart de leurs acteurs étaient hétérosexuels, ou du moins identifiés comme tels dans la presse.

Personnellement, j’ai beaucoup déploré à quel point cela me semblait aliénant en tant que femme queer de voir ce qui semble être des histoires sans fin de tragédie queer racontées par Hollywood. Et ces histoires ont également tendance à concerner des personnes queer blanches, cis et valides. Bien que, d’un point de vue queer, je puisse comprendre pourquoi de nombreux acteurs queer ne voudraient pas sauter sur ces rôles alors que les seules histoires LGBTQIA + racontées sont celles de la tragédie.

J’apprécie que Kohli, en tant qu’acteur visible, en parle et suscite ces conversations, et qu’il soit prêt à faire la chose la plus importante dans une telle discussion: écouter, apprendre et évoluer.

Quoi qu’il en soit, c’est là où j’en suis actuellement. Mon avis n’est pas figé, il évoluera et deviendra plus instruit avec le temps. Ce qui aide, c’est de lire vos réponses, celles qui sont d’accord et qui ne sont pas d’accord. J’apprends constamment et j’essaierai toujours d’écouter et de comprendre. Je veux être meilleur. – Rahul Kohli (@ RahulKohli13) 31 mars 2021

S’il n’y a pas de réponses simples à ces questions de représentation, ce qui compte maintenant, c’est d’en parler.

