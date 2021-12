Raid contre la Banque mondiale : exposer un penchant pour les dictateurs

par James Bovard, Institut Mises :

J’ai toujours eu une mauvaise attitude envers les secrets officiels, peu importe qui les garde. Ce préjugé et John Kenneth Galbraith sont à blâmer pour un retrait non autorisé que j’ai fait de la Banque mondiale.

Quand je vivais à Boston à la fin des années 1970, j’ai payé 25 $ pour assister à une série de conférences de Galbraith sur l’aide étrangère et d’autres sujets. Plus Galbraith faisait l’éloge de l’aide étrangère, plus je devenais méfiant. Son hokum a stimulé ma lecture et m’a amené à reconnaître que l’aide étrangère est l’une des pires souffrances des nations pauvres. Comme l’a dit un critique, l’aide étrangère est de l’argent des gouvernements, aux gouvernements, pour les gouvernements.

Après avoir déménagé à Washington, l’aide étrangère est devenue l’une de mes cibles préférées en tant que journaliste d’investigation. Lorsque j’ai parlé au chef de l’Agence américaine pour le développement international (AID), Peter McPherson, en 1985, mes questions directes l’ont fait littéralement crier après moi dans les quatre minutes qui ont suivi le début de l’entretien. McPherson a probablement crié encore plus fort quand il a vu l’article que j’ai écrit sur l’AID.

L’aide étrangère était vénérée par l’establishment de Washington, et la Banque mondiale incarnait l’arrogance des maîtres financiers de l’univers (du moins dans leur esprit et dans leurs communiqués de presse). La Banque mondiale, fortement subventionnée par les contribuables américains, a profité de chaque débâcle qu’elle a engendrée. Plus la banque faisait de prêts, plus elle acquérait de prestige et d’influence. Après qu’une profusion de prêts irrécouvrables aux gouvernements du tiers-monde ait contribué à déclencher une crise de la dette, j’ai averti dans un article du Wall Street Journal de 1985 que l’élargissement du rôle de la Banque mondiale « reviendrait à nommer la vache de Mme O’Leary au poste de chef des pompiers de Chicago. . «

J’ai été étonné du nombre de despotes que la Banque mondiale soutenait. Financer des tyrans était l’équivalent d’une loi sur les esclaves fugitifs pour une nation entière, empêchant une fuite massive de victimes politiques. Pourtant, presque tous les détails des prêts de la Banque mondiale ont été supprimés, permettant à ses fonctionnaires perfides de pirouetter en sauveurs. En 1987, j’ai secoué le toit de la banque avec un article du Wall Street Journal intitulé « La Banque mondiale se damne confidentiellement ». Cet article était basé sur une réserve de documents bancaires confidentiels que j’avais trouvés.

La pire infraction de la banque a peut-être été de soutenir les régimes communistes, renflouer en permanence leurs économies de commandement et de contrôle. À la fin des années 1970, la banque a aidé à financer un programme brutal du gouvernement vietnamien visant à réinstaller de force des millions d’agriculteurs dans le Sud-Vietnam conquis. La banque a versé des milliards de dollars en Hongrie, en Yougoslavie et en Roumanie. Une analyse bancaire confidentielle en 1986 a admis l’échec de son programme de prêt communiste : « Des projets ont été préparés pour atteindre les objectifs du plan quinquennal qui ne pouvaient pas être remis en cause ou analysés par la Banque. Pourquoi les dollars des impôts américains soutenaient-ils des régimes communistes hostiles ?

Dans les années 1980, le siège de la Banque mondiale au centre-ville de Washington avait une sécurité bien plus stricte que la plupart des agences fédérales. Les médias n’étaient autorisés à entrer sans surveillance dans ce bâtiment que lors des réunions annuelles qui se déroulaient chaque mois de septembre. Au cours des réunions de 1987, j’ai erré loin à l’intérieur de la banque. En visitant le bureau de presse de la Société financière internationale (SFI), une succursale de la Banque mondiale qui ne prêtait soi-disant qu’à des entités privées, j’ai récupéré une poignée de leurs communiqués de presse actuels et posé des questions sur les anciens communiqués. Une secrétaire canadienne d’une vingtaine d’années m’a dirigé vers une salle d’archivage adjacente. Je suis entré et j’ai remarqué qu’un classeur avait un tiroir intitulé « Projets en attente ». Il y avait trop de monde dans la salle de presse pour vérifier ce tiroir, mais ma curiosité était piquée.

L’année suivante, la Banque mondiale remua sa tasse de fer-blanc pour un autre engagement de 14 milliards de dollars du gouvernement américain. Compte tenu du bilan lamentable de la banque au cours de la décennie précédente, augmenter ses coffres reviendrait à jeter du bon argent après le mauvais.

Je suis donc retourné sur les lieux des crimes financiers en juin 1988. J’avais besoin d’un prétexte pour entrer au siège de la Banque mondiale, j’ai donc programmé une visite à sa bibliothèque de recherche. Après que les gardes ont fouillé vigoureusement mon sac à bandoulière de style coursier à vélo, on m’a remis un grand badge d’identification de VISITEUR. Il était important de ne pas perdre ce badge, alors je l’ai fourré dans la poche de mon pantalon. Après un arrêt au stand à la bibliothèque, je suis passé au bureau de presse de l’IFC. La secrétaire m’a reconnu et nous avons discuté de la façon dont la vie à Washington se compare à celle d’Ottawa. Les employés de la Banque mondiale ont reçu des salaires exonérés d’impôt, elle ne souffrait donc pas trop.

« Est-ce que cela vous dérangerait que je vérifie certains de vos anciens communiqués de presse ? » J’ai demandé.

« Bien sûr, allez-y », a-t-elle dit en désignant la salle des dossiers.

Je suis entré dans la pièce, je me suis dirigé vers ce classeur et j’ai souri jusqu’aux oreilles lorsque le tiroir des projets en attente s’est ouvert en douceur. J’ai parcouru les titres des fichiers et j’ai été transpercé par l’un d’eux étiqueté Pologne. Pourquoi une branche du secteur privé de la Banque mondiale prêterait-elle à un pays communiste en faillite ? La Pologne devait 38 milliards de dollars à l’Occident, avec des chances de remboursement nulles, compte tenu de son économie en difficulté. La banque n’avait jamais accordé de prêt à la Pologne auparavant. Pourquoi ajoutaient-ils un nouveau régime communiste à leurs listes d’aide sociale ? Et pourquoi la Banque mondiale s’est-elle empressée d’apposer son sceau d’approbation sur une dictature militaire qui chancelait à cause des vagues de frappes héroïques de Solidarité à l’échelle nationale ?

Je glissai le dossier polonais dans mon sac de coursier et me dirigeai vers la salle de presse principale. J’ai vu une secrétaire traîner une pile de papiers dans le couloir et je l’ai suivie dans une salle de photocopie.

J’ai fait la queue et j’ai bientôt plaisanté avec les secrétaires devant et derrière moi à propos de la météo brutale de l’été à Washington et de la dernière augmentation des tarifs du métro. Les responsables de la Banque mondiale ont tendance à être encore plus hautains que les sénateurs américains, et peut-être que mon attitude amicale était presque une nouveauté.

Mon tour est arrivé et j’ai déposé ce fichier sur la fente d’admission du copieur. J’ai appuyé sur le bouton Copier mais la machine ne bougerait pas sans code.

Je me suis tourné vers l’une des femmes avec qui j’avais discuté, j’ai souri et deux minutes plus tard, j’ai glissé la copie de quarante pages dans mon sac de coursier.

Je me suis glissé dans cette salle des archives et j’ai remis le document original dans le tiroir. S’il y avait une enquête interne de la banque, cela pourrait les mettre hors de cause. J’aurais pu faire face à des accusations fédérales et à une peine de prison si j’avais été surpris en train de m’enfuir avec des documents financiers confidentiels d’une organisation quasi gouvernementale des Nations Unies. Cependant, si la banque soupçonnait qu’un de ses propres employés ou un fonctionnaire du gouvernement américain avait divulgué le document, elle pourrait hésiter à creuser trop profondément, car cela pourrait leur causer plus d’embarras que cela n’en valait la peine.

Faire une copie était une chose, mais sortir du bâtiment en était une autre. Ces photocopies étaient trop volumineuses pour être rangées sous mes vêtements, ma cachette préférée lorsque j’errais dans le Bloc de l’Est. J’ai envisagé de demander au gardien sa prédiction pour la prochaine saison des Peaux-Rouges, mais à la place, je me suis appuyé sur le motif rigide et aux yeux ternes. Le garde a jeté un coup d’œil à mon sac à bandoulière et m’a fait signe de passer.

Après avoir quitté le siège de la banque, je me suis arrêté sur K Street, j’ai parcouru les premières pages et j’ai su que j’avais trouvé de l’or. De retour dans mon bureau à domicile, j’ai appelé le rédacteur en chef le plus courageux que je connaisse : Tim Ferguson, le rédacteur en chef des articles éditoriaux du Wall Street Journal. Tim a soupiré lorsque j’ai raconté comment la copie avait migré dans mon sac, mais il était prêt à raconter une histoire. (Certains rédacteurs en chef avec lesquels j’ai eu affaire plus tard auraient téléphoné à la Banque mondiale, se seraient excusés abondamment et auraient fait une déclaration sous serment selon laquelle je devrais être inculpé pour avoir sapé la confiance dans une institution soutenue par le gouvernement américain.)

J’ai affiné l’article et au cours des jours suivants, j’ai passé des heures au téléphone avec une dame française du bureau de presse de l’IFC, obtenant ses réponses officielles aux accusations moins incendiaires de l’article. À 16 heures, la veille de la publication, lors du dernier appel pour verrouiller les derniers détails, j’ai nonchalamment ajouté : « Aussi, je veux confirmer que la Banque mondiale est toujours en voie d’accorder un prêt à la coopérative Hortex en Pologne.

