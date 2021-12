Raid informatique de Kanpur basé sur des renseignements exploitables, selon FM Nirmala Sitharaman ; demande pourquoi Akhilesh Yadav a peur

Le ministre des Finances a fait ces remarques lorsqu’on lui a demandé si le service des impôts avait perquisitionné la mauvaise personne.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré aujourd’hui que les raids fiscaux à Kanpur et à Kannauj étaient basés sur des informations exploitables reçues par les organismes chargés de l’application de la loi. Le ministre des Finances a fait ces remarques lorsqu’on lui a demandé si le service des impôts avait perquisitionné la mauvaise personne. Elle a également critiqué le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, pour ses allégations selon lesquelles l’argent appartenait au BJP et lui a demandé comment il en était si sûr.

« Il (le chef du SP) ne devrait pas mettre en doute le professionnalisme de l’organisation qui est allée là-bas et a prouvé que la maison avait (des tas d’argent). La hauteur du mur était égale à la hauteur de la caisse. C’est la preuve que les forces de l’ordre travaillent honnêtement et attrapent les malfaiteurs… Comment Akhilesh sait-il de qui l’argent a été conservé ? Comment est-il si sûr que c’était l’argent du BJP ? Est-il un partenaire pour eux ? Si vous dirigez une entreprise en partenariat avec d’autres, ce n’est qu’alors que vous savez où se trouve votre argent et celui de votre partenaire », a déclaré Sitharaman en répondant aux questions des médias.

#REGARDER | Il (chef SP) ne doit pas mettre en doute le professionnalisme de l’organisation. La hauteur des espèces (saisies) est la preuve que les forces de l’ordre travaillent honnêtement… Devons-nous attendre le « muhurta » post-scrutin ou attraper le voleur aujourd’hui lui-même ? : FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/r3CyIcmw66 – ANI (@ANI) 31 décembre 2021

« L’homme a été pris en flagrant délit. Par conséquent, l’ancien ministre en chef est ébranlé… Devons-nous attendre un « muhurta » ou prendre le voleur en flagrant délit ? » dit le ministre.

Répondant aux questions, Sitharaman a déclaré que si une mauvaise personne avait été perquisitionnée, les contribuables seraient revenus les mains vides.

« Si tant d’argent est trouvé dans la maison d’une mauvaise personne, alors est-ce de votre faute ? N’est-ce pas de sa faute ?… A-t-il peur ? L’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh Akhilesh Yadav ji est-il ébranlé par cela ? Cela l’intéresse-t-il ? On ne trouve pas 23 kg d’or dans la maison d’un homme ordinaire. Il (Piyush Jain) a été attrapé et même alors, ils l’interrogent », a déclaré Sitharaman.

Une guerre des mots s’est ensuivie entre le BJP et le parti Samajwadi, tous deux s’accusant mutuellement de liens avec Jain. Aujourd’hui, le service des impôts a également mené des perquisitions dans les locaux appartenant à SP MLC Pushpraj Jain Pampi et à d’autres fabricants de parfums à Kannauj et à plusieurs autres endroits.

