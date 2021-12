Raiders contre Browns : heure, chaîne et comment regarder

??

La NFL organise deux matchs lundi. Le premier concours est entre les Raiders de Las Vegas et les Browns de Cleveland, et ce match a été reprogrammé en raison des revers de COVID-19 pour les Browns. Le match débutera à 17 h HE sur le réseau NFL. Il sera également diffusé sur l’application NFL et l’application Yahoo Sports.

Les Raiders (6-7) ont besoin d’une victoire à dire dans la course aux séries éliminatoires. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs et viennent de perdre 48-9 contre les Chiefs de Kansas City. L’un des points forts des Raiders est le receveur large Hunter Renfrow qui a capté 13 passes pour 117 verges et un touché lors de la défaite la semaine dernière. Jusqu’à présent cette saison, Renfrow a capté 86 passes pour 877 verges et cinq touchés.

« Peu importe – comme je l’ai dit la semaine dernière, peu importe le nombre de prises que j’ai ou le nombre de verges », a déclaré Renfrow, selon le site officiel des Raiders. » Si nous perdons le match, vous ne pourrez jamais le dire. vous avez fait un bon match si vous perdez le match. Vous pouvez toujours faire plus. Vous pouvez toujours vous améliorer, vous pouvez toujours être un meilleur coéquipier et, espérons-le, aider les gens. Cette semaine, nous devons juste réfléchir à la façon de prendre prendre soin du ballon, comment être un meilleur receveur, comment être un meilleur coéquipier, comment être un meilleur leader et j’espère que nous le ferons. »

Les Browns (7-6) ne peuvent pas se permettre de perdre puisqu’ils sont à l’extérieur à la recherche des séries éliminatoires. Mais ils sont confrontés à des défis car ils seront sans l’entraîneur-chef Kevin Stefanski et le quart-arrière Baker Mayfield qui sont toujours sur la liste de réserve/COVID-19. Le coordinateur des équipes spéciales, Mike Priefer, sera l’entraîneur-chef par intérim tandis que Nick Mullens sera le quart partant.

« Nick Mullens est un gars en qui j’ai la plus grande confiance parce que je vois la façon dont il se prépare lorsqu’il ne joue pas et qu’il fait partie de l’équipe d’entraînement », a déclaré le secondeur des Browns Walker, selon Cleveland.com. « Je vois la voie à suivre. il vient tous les jours et se prépare. J’aime dire que je suis l’un des premiers gars qui est dans le bâtiment tous les jours, et chaque jour j’entre et Nick Mullens est toujours là avant moi. »