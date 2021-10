Raiders Fire Gruden pour commentaires … Fait il y a 10 ans?

Hier soir, Jon Gruden a vu son mandat d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders prendre fin – à cause des commentaires qu’il a faits il y a 10 ans.

Le New York Times a publié un rapport qui a révélé une série d’e-mails contenant des commentaires dans lesquels Gruden a utilisé des insultes homosexuelles et des commentaires potentiellement racistes pour exprimer sa frustration envers les dirigeants, les entraîneurs et les choses qui se passaient dans la NFL à partir de 2011. Un commentaire potentiellement considéré comme raciste lorsqu’il a déclaré que le directeur exécutif de la NFLPA, DeMaurice Smith, avait « des lèvres de la taille de pneus Michelin ».

Soyons clairs : Gruden n’aurait dû dire aucune de ces choses. Si vous lisez le rapport, vous verrez qu’il a utilisé un langage malsain et a fait des commentaires qu’un gars qui est en position d’autorité ne devrait pas dire.

Mais le virer pour avoir dit ça il y a sept ans ? C’est absolument absurde. Ce n’était pas comme s’il disait ces choses à la presse après chaque match, perdant complètement son sang-froid et s’en prenant de manière irrationnelle.

La partie la plus frustrante de situations comme celle-ci est que la personne qui a été accusée de dire des choses racistes n’a pas une seconde chance de s’améliorer. C’est une politique d’un seul coup, avec la partie effrayante étant qu’ils pourraient déterrer votre passé pour inventer une grève qui vous fait sortir.

Pire encore, la NFL a une norme incohérente et déroutante pour le personnel de la ligue lorsqu’il enfreint les politiques de comportement.

En ce moment, Richard Sherman joue le demi de coin des Buccaneers de Tampa Bay et collecte un chèque hebdomadaire de la NFL. Cependant, plus tôt cet été, il a été arrêté pour cambriolage et violence domestique après avoir tenté d’entrer de force dans la maison des parents de sa petite amie dans l’État de Washington.

De plus, le receveur large des Kansas City Chiefs, Josh Gordon, a été l’un des contrevenants les plus habituels en matière de politique antidrogue au cours de la dernière décennie. En mars, il avait été suspendu cinq fois par la NFL pour possession de substances illégales. Bien qu’il ait purgé ses suspensions, il a encore eu de nombreuses chances de jouer au football.

Alors qu’est-ce qui donne ? Quelle est la logique de la NFL ? Si dire quelque chose de grossier ou d’inapproprié il y a dix ans est une infraction punissable, alors vous ne seriez pas en mesure de trouver un joueur ou un entraîneur qui devrait avoir un emploi aujourd’hui. Le football est un sport difficile joué et entraîné par des individus rudes, il devrait donc y avoir au moins une meilleure compréhension de ce à quoi s’attendre de la part de votre personnel lorsqu’il parle.

Et si la NFL les licencie pour des choses comme ça, alors aucune grâce ne devrait être accordée aux délinquants domestiques et aux toxicomanes. C’est si simple.