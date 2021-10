Raiders Star explique pourquoi ils sont meilleurs sans Jon Gruden

Jon Gruden a été contraint de quitter son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas il y a quelques semaines après la fuite d’un certain nombre de ses anciens courriels.

Les messages en question étaient de nature raciste, homophobe et misogyne.

À ce stade, on pense que la source de la fuite est connue – bien que non confirmée.

Le scandale était si profond que même le fils de Gruden, Deuce, en a été touché, tout comme le seul joueur homosexuel des Raiders.

Alors, que pensent les Raiders, en tant qu’équipe, que Gruden ne soit plus là ? Cette semaine, l’une des grandes stars de l’équipe, le demi offensif Josh Jacobs, a offert une réponse surprenante après leur défaite 34-24 contre les Broncos de Denver.

Selon lui, l’entraîneur-chef par intérim Rich Bisaccia a apporté une présence apaisante en marge qui manquait autrement.

« Mec, la ligne de touche … c’était comme (il n’y avait pas) d’anxiété », a déclaré Jacobs. « C’était étrange. C’était comme si tout le monde était calme. Vous n’aviez pas quelqu’un qui vous insultait, ou qui devenait fou contre les arbitres. Rien de cela. »

Les joueurs ont ressenti une grande différence.

« C’était comme, ‘OK, je ne vais pas insister là-dessus, la prochaine pièce.’ Les gars se sont tous motivés les uns les autres », a ajouté Jacobs. « Vous avez vu beaucoup de joueurs défensifs se lever et des joueurs offensifs sauter du banc lorsque la défense effectuait des jeux. J’étais comme, c’est le bon type d’énergie dont nous avions besoin. Je l’ai aimé. »

C’est une façon de s’habiller pour un match de baseball. https://t.co/oeBgEan8bD – Jeu 7 (@game7__) 22 octobre 2021

À ce stade, les e-mails de Gruden ont été contestés, remis en cause et remis en cause. Tout le monde, du quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers à l’entraîneur-chef des Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, a pesé. L’opinion de personne sur ce qui s’est passé ne changera pas.

Cela dit, il est intéressant de noter que des parties importantes de l’équipe des Raiders se sentent mieux sans Gruden. C’est nouveau. Et c’est révélateur dans une certaine mesure.

Les Raiders auront-ils plus de succès sans Gruden qu’ils ne l’étaient avec lui ? Le temps nous le dira.

En rapport: La description en 7 mots de James Harden de l’entraîneur des Nets Steve Nash