Raiders vs Chargers pour contrôler l’AFC West est en préparation depuis 20 ans

Cela faisait vraiment très longtemps que les Chargers et les Raiders ne se disputaient pas le sommet de l’AFC. Ah, les beaux jours où San Diego et Oakland avaient des équipes – c’est comme si c’était hier.

Blague à part, celui qui gagnera Monday Night Football sera en tête de la division. Il est tôt, je sais, mais chaque fois que nous célébrerons une sacrée vingtaine d’année dans la NFL, nous le prendrons.

Après la semaine 4 en 2002, les Raiders et les Chargers étaient invaincus. Oakland venait de remporter des victoires consécutives en marquant 50 points dans chaque match. Rich Gannon et l’étonnante attaque des Raiders semblaient imbattables après une intersaison bizarre qui a vu l’équipe échanger l’entraîneur-chef Jon Gruden à Tampa Bay contre une multitude de choix et de compensations au premier tour. À l’époque, Oakland ressemblait à l’équipe la plus intelligente de la NFL, avec une puissante attaque de la côte ouest et de nombreux atouts pour l’avenir. C’était presque comme si quelque chose de grand se préparait.

Bien sûr, nous savons comment l’histoire s’est terminée pour les Raiders. Ils sont allés jusqu’au Super Bowl où ils se sont rencontrés et ont perdu contre Gruden. À partir de là, les deux équipes déclineraient lentement vers un succès moyen. Maintenant, Jon Gruden est à nouveau l’entraîneur des Raiders, et les Buccaneers ont remporté un autre Super Bowl – parce que le monde du football est un endroit étrange.

En parlant d’étrange, parlons des Chargers de San Diego vers 2002. Rappelez-vous, c’était avant le quart-arrière gigantesque qui a eu lieu un an plus tard dans la ligue. Personne ne savait si Tom Brady allait être une réponse à long terme, et les Chargers avaient l’un des plus grands quarts de tous les temps – mais ne le savaient même pas.

À l’aube de sa deuxième saison dans la NFL, il n’y avait toujours pas beaucoup d’espoir autour de Drew Brees. Les Chargers de 2002 ont largement gagné malgré Brees, pas à cause de lui. Entraînée par Marty Schottenheimer, San Diego était principalement une équipe défensive avec l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL : LaDainian Tomlinson. Sélectionné au premier tour du repêchage de la NFL en 2001, Tomlinson s’était imposé comme le meilleur jeune arrière de la ligue, enregistrant des saisons consécutives de 1 000 verges au sol et se montrant vraiment un joueur polyvalent, capturant plus de 50 passes. une année.

Donc, alors que nous entrions dans la semaine 7 de la saison 2002 avec les Raiders à 4-1 et les Chargers à 5-1, tout le monde savait que ce serait un régal. Regardez l’intégralité du match ici.

Un premier quart lent a conduit San Diego à frapper en premier avec Reche Caldwell attrapant une courte passe de Brees, avant d’étendre son avance avec Tomlinson. Les Raiders n’ont pas perdu de temps à répondre, Jerry Rice attrapant un touché pour pousser l’avance à un seul score. Faisant des allers-retours jusqu’au coup de sifflet final, des heures supplémentaires ont été nécessaires pour finalement décider du vainqueur – Tomlinson marquant sur une course de 19 verges pour remporter le match, 27-21.

Lorsque la poussière est retombée, les Chargers semblent destinés à prendre le contrôle de la division, et le jeu était vraiment une bataille de deux lignes de statistiques incroyables :

Rich Gannon : 35 sur 45, 363 yards, 3 touchdowns, 1 interception LaDainian Tomlinson : 39 portées, 153 yards, 1 TD, 5 réceptions, 28 yards, 1 TD

C’était dévastateur pour San Diego à partir de ce moment. Les Chargers sont entrés dans la semaine de congé au sommet du monde, puis ont perdu sept de leurs neuf derniers matchs et ont raté les séries éliminatoires.

Oakland allait faire le Super Bowl, comme nous le savons.

Les Chargers ne se sont jamais ressaisis. Un an plus tard, Brees a eu du mal, l’équipe était la pire de la NFL – puis a sélectionné Eli Manning qui a refusé de jouer pour eux, ils ont donc fini par l’échanger à New York contre Philip Rivers.

Brees a soudainement allumé un feu sous lui lorsque la recrue est arrivée et a commencé à jouer le meilleur football de sa jeune carrière, incitant les Saints à échanger contre le joueur de 26 ans dans l’espoir qu’il pourrait les diriger. On sait comment ça s’est passé.

Ainsi, alors que Monday Night Football peut sembler assez insignifiant, cette rencontre entre les Raiders et les Chargers qui se disputent le contrôle de l’AFC West 2002 a eu des ramifications qui enverraient des ondes de choc à travers la ligue pour les années à venir. Les enjeux en 2021 sont décidément moindres, mais c’est quand même amusant de se rappeler la dernière fois qu’il y avait tant en jeu pour ces équipes.