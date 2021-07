Raids d’impôt sur le revenu dans les locaux du groupe Dainik Bhaskar à plusieurs endroits ; L’opposition claque le centre

Dainik Bhaskar Group est un journal hindi populaire dans des États comme le Madhya Pradesh et le Rajasthan.

Le département de l’impôt sur le revenu a mené aujourd’hui des descentes dans les bureaux du groupe de presse Dainik Bhaskar au sujet d’une prétendue affaire d’évasion fiscale. Les raids fiscaux ont été effectués à plusieurs endroits, notamment au Madhya Pradesh, au Maharashtra, à Delhi, au Rajasthan et au Gujarat. Le département a également perquisitionné la résidence et les bureaux du promoteur du groupe Dainik Bhaskar.

Plus de détails sont attendus.

Selon certaines informations, des raids informatiques ont également été menés dans les bureaux de Bharat Samachar dans l’Uttar Pradesh.

Le chef du Congrès et ancien ministre en chef du Madhya Pradesh, Digvijaya Singh, a déclaré sur Twitter que des responsables des impôts étaient présents dans une demi-douzaine de locaux du groupe, y compris dans son bureau du Press Complex dans la capitale de l’État, Bhopal.

« L’attaque de Modi-Shah contre le journalisme !! La seule arme de Modi-Shah est IT, ED, CBI ! Je suis sûr que les frères Agarwal n’auront pas peur. Raid by Income Tax Investigation Wing a commencé à divers endroits de Dainik Bhaskar. L’équipe de l’impôt sur le revenu est présente dans une demi-douzaine d’endroits, y compris le complexe de presse », a déclaré Singh.

पर मोदीशाह का प्रहार !! मात्र हथियार IT ED CBI!

विश्वास है अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं। के विभिन्न ठिकानों पर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की छापामार कार्रवाई शुरू… कॉन्प्लेक्स सहित आधा दर्जन स्थानों पर मौजूद है इनकम टैक्स की टीम – digvijaya singh (@digvijaya_28) 22 juillet 2021

S’adressant au centre, le député de TMC Mahua Moitra a déclaré: «Les raids informatiques sur les bureaux de Dainik Bhaskar et les maisons des promoteurs – publient leurs reportages sur la dévastation de la deuxième vague de Covid. Si vous ne rampez pas comme GodiMedia, payez le prix ! a-t-elle déclaré dans un tweet.

Raids informatiques sur les bureaux de Dainik Bhaskar et les maisons des promoteurs – publiez leurs rapports sur la dévastation de la 2e vague de Covid. Si vous ne rampez pas comme GodiMedia, payez le prix ! – Mahua Moitra (@MahuaMoitra) 22 juillet 2021

Le chef du CPI (M) Kavita Krishnan a déclaré que cela était attendu compte tenu de la couverture par le groupe de COVID-19 et du rapport Pegasus.

«Le voici, comme prévu – IT Raids dans les bureaux de Dainik Bhaskar dans toute l’Inde – le journal hindi qui a couvert en première page la deuxième vague de Covid-19 et la pénurie d’oxygène, et fait maintenant de même pour le projet Pegasus . Modi et Shah sont des tyrans assez éhontés et flagrants », a déclaré Krishnan.

Notamment, le groupe Dainik Bhaskar a fait une large couverture de la pandémie de COVID-19 même pendant la deuxième vague. Il a également fait des rapports agressivement sur la ligne Pegasus.

