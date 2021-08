Raids du CBI, panneaux d’affichage gratuits et panel d’audit sur l’oxygène: l’AAP monte la barre contre le BJP avant les sondages MCD

in

Le porte-parole de l’AAP et député du Grand Kailash, Saurabh Bharadwaj, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a allégué une arnaque d’une valeur de 2 600 crores de roupies par le BJP et le MCD.

Le parti Aam Aadmi (AAP) a augmenté sa mise contre le parti Bharatiya Janata (BJP) à Delhi avant les élections municipales qui se tiendront au début de l’année prochaine. L’AAP et le BJP ont été à couteaux tirés sur diverses questions et le dernier point d’éclair entre les deux parties est des raids contre les dirigeants de l’AAP, des prétendues thésaurisations gratuites par le BJP et le rejet d’un panel d’audit de l’oxygène par le LG.

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a pris la parole aujourd’hui lors d’une conférence de presse pour affirmer que le gouvernement Modi abuse des agences centrales pour impliquer faussement les dirigeants de l’AAP. «Des ordres ont été donnés à ED, CBI et à la police de Delhi pour effectuer une descente et classer de faux cas contre 15 personnes de l’AAP. Le Premier ministre Modi utilise son Brahmastra-Rakesh Asthana pour nous cibler avant les prochaines élections. De toute évidence, le BJP a peur de la popularité croissante de l’AAP, mais ils échoueront à nouveau ! » dit Sisodia.

Il a affirmé que le CBI avait perquisitionné la maison et le bureau de CM Arvind Kejriwal, deux perquisitions avaient été menées sur Dy CM, 2 faux cas de CBI avaient été déposés contre le ministre de Delhi Satysdendar Jain et 21 députés AAP avaient été arrêtés dans de faux cas. « La nation veut savoir – qu’avez-vous réalisé avec tout ce PM Modi ? » dit Sisodia.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a également dénoncé le BJP. « Faites de la politique pour les votes, gagnez la confiance du public. Tant de faux cas ont été faits contre nous, des raids ont été menés. Rien n’a été trouvé. Maintenant, vous voulez déposer de faux dossiers, vous voulez faire plus de raids ? Vous êtes le bienvenu », a déclaré Kejriwal.

वोटों की कीजिए, जनता का विश्वास जीतिए। पर इतने झूठे मुक़दमे किए, रेड मारी। कुछ नहीं मिला। , चाहते हैं? स्वागत है https://t.co/W04hWY0uML – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 21 août 2021

BJP MCD ! Hoardings 2,600 BJP ! #BillDikhaoBJP pic.twitter.com/autISLPeJq – AAP (@AamAadmiParty) 20 août 2021

“Rs 2 600 Crore Hoarding SCAM par BJP en plein jour !! MCD n’a même pas pris un seul centime au BJP pour avoir installé des panneaux à travers Delhi. Mais ils facturent de lourdes taxes aux citoyens comme la taxe d’habitation, la taxe de stationnement, la taxe professionnelle », a déclaré l’AAP.

की भ्रष्ट MCD- BJP Hoardings 2600 Crore ! अपने कर्मचारियों को उनकी Salaire देती नहीं है!#BillDikhaoBJP pic.twitter.com/Ch9oAjb4Ly – AAP (@AamAadmiParty) 20 août 2021

Lors d’une autre conférence de presse tenue hier, Sisodia a affirmé que le LG Anil Baijal de Delhi avait rejeté la proposition du gouvernement de Delhi de former un comité pour enquêter sur les décès dus au manque d’oxygène lors de la deuxième vague de COVID-19. « Le gouvernement central a de nouveau rejeté la proposition de former un comité pour enquêter sur les décès dus au manque d’oxygène. D’un côté, ils feignent de demander aux Etats les chiffres des décès dus au manque d’O2, de l’autre, ils arrêtent la commission d’enquête. Après tout, que veut cacher le gouvernement central ? dit Sisodia.

कमेटी फिर है. O2 ड्रामा करते है. केंद्र सरकार? – Manish Sisodia (@msisodia) 20 août 2021

Il y a trois corporations municipales à Delhi : North DMC, South DMC et East DMC. Le BJP bénéficie d’une nette majorité dans les trois corporations municipales. Le BJP compte 108 membres chacun dans SDMC et NDMC alors qu’il compte 64 membres dans EDMC. L’AAP veut renverser le BJP de ces sociétés lors des élections prévues l’année prochaine.

