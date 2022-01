Raids fiscaux au Samajwadi Party MLC Pushpraj Jain, d’autres liés au commerce du parfum

Le parti Samajwadi a attaqué le BJP en disant que la peur et la colère du parti au pouvoir sont visibles et que les gens sont prêts à lui donner une leçon dans les prochains scrutins.

Le département de l’impôt sur le revenu a mené aujourd’hui des descentes dans diverses propriétés à Kannauj appartenant au parti Samajwadi MLC Pushapraj Jain ‘Pampi’. Les raids ont lieu avant la conférence de presse conjointe d’aujourd’hui du chef du parti Samajwadi Akhilesh Yadav et du MLC Jain. Pampi Jain serait également dans le secteur de la parfumerie. Selon certaines informations, les raids sont également menés contre un autre homme d’affaires, Babu Mian.

Plus de détails concernant les rafles sont attendus du service des impôts. Pendant ce temps, le parti Samajwadi a attaqué le BJP en disant que la peur et la colère du parti au pouvoir sont visibles et que les gens sont prêts à lui donner une leçon dans les prochains scrutins.

« Dès que le président national, M. Akhilesh Yadav, a annoncé la conférence de presse à Kannauj, le gouvernement du BJP a commencé à effectuer des raids à l’endroit du SP MLC Pampi Jain. La peur et la colère du BJP sont claires. Les gens sont prêts à donner une leçon au BJP ! », a déclaré le SP.

अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कन्नौज प्रेसवार्ता की घोषणा करते ही भाजपा सरकार ने सपा एमएलसी पम्पी जैन के यहां छापामार करनी शुरू कर दी। का डर और बौखलाहट साफ है, ! – SamajwadiPartyMedia (@MediaCellSP) 31 décembre 2021

Le parti d’opposition a déclaré que les raids au SP MLC montraient la nervosité du BJP. « Quand il a été prouvé que Piyush Jain est un homme du BJP et que Pampi Jain appartient à SP et que des crores de roupies ont été trouvés chez Piyush Jain du BJP tandis que SP MLC Pampi Jain est propre, alors le BJP a fait une descente chez Pampi Jain aujourd’hui et a montré sa nervosité et colère. Le public réagira et donnera une réponse digne au BJP », a déclaré le parti en hindi.

ये बात साबित हो गयी कि पीयूष जैन भाजपाई है और पम्पी जैन सपाई है और भाजपाई पीयूष जैन के घर करोड़ों रुपया कैश मिला है लेकिन सपा MLC पम्पी जैन पाक साफ हैं तो भाजपा ने आज पम्पी जैन के यहां भी छापेमारी करके अपनी बौखलाहट दर्शाया है, जवाब देगी और करारा जवाब देगी। pic.twitter.com/T5R6fx1xqY – SamajwadiPartyMedia (@MediaCellSP) 31 décembre 2021

Il a également allégué que la fleur du BJP avait coulé et que les chefs du parti du safran faisaient tous les efforts possibles pour faire fleurir la fleur noyée. Le parti Samajwadi a également déclaré que quoi que fasse le BJP ou même qu’il abuse de l’appareil gouvernemental, il ne reviendra pas au pouvoir dans l’État.

BJP है, को खिलाने के लिए कमलदली गंदगीयुक्त प्रयास कर रहे, BJP गयी है, आ गयी , BJP हो है, BJP करे, दिन बचे हैं चार

BJP रही इस बार#नहीं_चाहिए_भाजपा – SamajwadiPartyMedia (@MediaCellSP) 31 décembre 2021

Le porte-parole national du BJP a demandé au parti Samajwadi : « Que vont-ils dire maintenant ? Il n’est pas non plus notre homme… ou vendetta vendetta vendetta.

On se souvient que lorsque le fisc avait perquisitionné un autre homme d’affaires de Kanpur, Piyush Jain, le BJP et le SP s’étaient mutuellement accusés d’avoir des liens avec lui.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.