Raikkonen a l’intention de donner la priorité à la famille après la retraite de la F1 · .

Kimi Raikkonen a déclaré qu’il n’avait pas encore l’intention de courir dans une autre série après avoir annoncé qu’il se retirerait de la Formule 1 à la fin de la saison.

Le pilote de 42 ans, qui a fait ses débuts en Formule 1 il y a 20 ans, a passé deux ans hors de la F1 en 2010 et 2011, période au cours de laquelle il a participé au Championnat du monde des rallyes et à des événements sanctionnés par NASCAR. Mais Raikkonen a l’intention de commencer sa retraite en passant plus de temps avec sa famille, y compris sa femme et ses deux enfants.

Sa décision d’abandonner « n’a pas été prise hier », a déclaré Raikkonen. “J’ai une expérience là-dessus, donc ça marchait bien à ce moment-là.”

« Je suis ici depuis longtemps, expliqua-t-il. “Heureusement, je dirais que la F1 n’a jamais été ma vie d’une certaine manière – cela prend beaucoup, beaucoup de temps dans nos vies. Mais ça n’a jamais été, disons, la chose principale dans ma vie, je vivais ma vie dehors en faisant des choses normales et donc de ce côté-là, c’est amusant.

Raikkonen a déclaré qu’il n’avait “pas encore l’intention” de continuer à courir ailleurs. “Je ne veux pas avoir de calendrier car évidemment les 18, 19 dernières années en F1 depuis que j’ai commencé et j’ai fait des rallyes au cours de ces deux années, il y avait toujours un calendrier, toujours ce qui s’en vient et quelle est cette date , à cette date. Donc je ne veux pas de ça.

« C’est certainement l’une des principales raisons pour lesquelles je veux aussi faire autre chose. La vie ne va pas à cause de la course ou quoi que ce soit, le travail qu’implique la F1. Il y a d’autres horaires – la famille, les écoles et les jardins d’enfants pour les enfants et ce genre de choses.

«Mais je ne veux pas non plus que la vie de famille soit dictée par le moment de la course ou du test ou quoi que ce soit, le vol vers le prochain travail. Je ne suis donc pas pressé, je n’y ai même pas encore pensé. »

Il a indiqué que sa décision de prendre sa retraite avait été prise quelque temps plus tôt. « Je connais cette situation depuis un bon moment. Il y a toujours la possibilité de faire ceci ou de faire cela. Mais pour le moment, je ne suis même pas intéressé à y penser.

