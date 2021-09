Raikkonen annonce sa retraite à la fin de la saison 2021 · .

Kimi Raikkonen prendra sa retraite de la Formule 1 à la fin de la saison 2021, une décision qu’il dit avoir prise l’année dernière.

Raikkonen a fait l’annonce via les réseaux sociaux, écrivant «Ça y est. Ce sera ma dernière saison en Formule 1.

“C’est une décision que j’ai prise au cours de l’hiver dernier”, poursuit son message. « Ce n’était pas une décision facile, mais après cette saison, il est temps pour de nouvelles choses.

« Même si la saison est toujours en cours, je tiens à remercier ma famille, toutes mes équipes, toutes les personnes impliquées dans ma carrière de pilote et surtout vous tous les grands fans qui m’ont soutenu pendant tout ce temps. La Formule 1 pourrait prendre fin pour moi, mais il y a beaucoup plus dans la vie que je veux expérimenter et apprécier. A bientôt après tout ça !

Raikkonen a couru en Formule 1 depuis ses débuts pour Sauber en 2001. Il a remporté le championnat du monde des pilotes en 2007, mais a quitté le sport pendant deux ans après la saison 2009, avant de revenir pour Lotus en 2012.

Le PDG de F1 Stefano Domenicali a déclaré, en réponse à l’annonce de Raikkonen, « Kimi est une partie incroyable de notre sport, un ami personnel et un vrai champion.

« J’ai eu le privilège de travailler avec lui chez Ferrari et je connais la personne fantastique qu’il est. Il nous manquera tous et son style unique et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.

Raikkonen a déclaré, avant le Grand Prix de Belgique, que sans les deux années qu’il avait passées dans d’autres sports mécaniques, sa carrière en F1 aurait été beaucoup plus courte.

« Fin 2009, j’aimais toujours la course, mais pas le reste », a déclaré Raikkonen. « Si vous me le demandiez ce jour-là, je n’avais pas l’intention de revenir, mais les choses ont changé en deux ans et j’ai couru dans d’autres catégories et j’ai fini par courir contre d’autres personnes et j’ai remarqué à quel point j’aimais ça.

« Alors évidemment, il y avait la possibilité de revenir et j’ai fini par revenir, mais c’est sûr que sans les deux ans, je ne serais pas ici aujourd’hui. Cela dépend de beaucoup de choses, évidemment, de différentes années et équipes et des personnes avec qui vous travaillez, que vous vous amusiez ou non. »

Valtteri Bottas devrait remplacer Raikkonen chez Alfa Romeo pour la saison 2022.

