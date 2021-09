Raikkonen annonce sa retraite de la F1 à la fin de cette saison

01/09/2021 à 19:21 CEST

finlandais Kimi Raikkonen (Alfa Roméo), champion du monde de Formule 1 -en 2007, avec Ferrari-, a annoncé ce mercredi, sur son compte d’un réseau social bien connu, son retrait de la catégorie reine dès la fin de cette saison.

“Ça y est. Ce sera ma dernière saison en Formule 1.” , a expliqué Kimi, 41 ans et qui, avec 344, est le pilote avec le plus grand nombre de courses disputées dans la division des honneurs du sport automobile, dans laquelle il a fait ses débuts en 2001 et dans lequel il a 21 victoires, 18 pole positions et 46 tours rapides . “C’est une décision que j’ai prise l’hiver dernier”ajouté ‘Iceman’.