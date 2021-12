Raikkonen « attend avec impatience une vie normale » alors qu’il appelle le temps sur la plus longue carrière de F1 de son histoire – .

Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi diffuseront des messages spéciaux sur leurs voitures ce week-end alors que les coéquipiers d’Alfa Romeo quittent la Formule 1 ensemble.

Les deux hommes sont coéquipiers depuis le retour d’Alfa Romeo en F1 en tant qu’entité constructeur en 2019. Leur meilleur résultat à cette époque a été une finale de quatre-cinq au Grand Prix du Brésil de cette année-là.

Ils sont remplacés par une toute nouvelle équipe de pilotes pour 2022. Raikkonen se dirige vers la retraite après sa 349e course – un record. Giovinazzi se dirige vers la Formule E et nourrit l’ambition d’un retour en F1.

Leurs livrées d’envoi contiennent un texte faisant référence à leur carrière en F1. Giovinazzi dit « Grazie di tutto, Antonio » qui signifie « merci pour tout » en italien.

Les deux veulent profiter de leurs derniers week-ends de course pour différentes raisons.

« J’espère que nous avons une bonne vitesse pour pouvoir nous amuser, mais j’ai hâte de terminer la saison et je n’ai pas besoin de m’inquiéter des horaires », a déclaré Raikkonen, qui a déclaré qu’il doutait que sa sortie de F1 soit émotionnelle après 19 saisons de course au plus haut niveau.

« [There’s] beaucoup de bons souvenirs, une grande partie de ma vie a été passée ici. Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose, mais c’est comme ça parce que ça prend beaucoup de temps.

«Mais ça n’a jamais été, disons, la chose la plus importante pour moi dans ma vie. C’est bien que cela se termine, et j’attends avec impatience une vie normale après. »

Giovinazzi, tout en se réjouissant de son avenir avec l’équipe Dragon/Penske Autosport en FE, ne souhaite pas que sa carrière en F1 se termine pour le moment.

« Je ne pense pas, pour être honnête, que ce serait ma dernière course en F1 », a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, c’est le cas. Mais je veux juste profiter comme je l’ai fait en Arabie saoudite, et ce serait le dernier. Surtout que je veux faire la dernière course avec Kimi. ce serait son [special] dernière course en F1.

Lors du Grand Prix d’Arabie saoudite le week-end dernier, Giovinazzi a obtenu son meilleur résultat de la saison avec une neuvième place et figurait dans le top cinq des essais libres tandis que Raikkonen a connu une course plus difficile à la 15e, mais quelques courses auparavant, il avait terminé huitième à Mexico. .

«Ça fait trois bonnes années [with Kimi], en fait déjà cinq ans chez Ferrari », a ajouté Giovinazzi. Les deux étaient coéquipiers lorsque Raikkonen a couru pour Ferrari et Giovinazzi était leur pilote de simulateur.

« C’est une bonne relation avec lui. Maintenant, bien sûr, nous venons d’un bon week-end où nous avons marqué des points. Je ne sais pas comment nous serons ici, car jusqu’à présent cette année avec la même voiture au Qatar, nous n’étions nulle part et puis tout à coup en Arabie saoudite, nous étions rapides. Nous verrons donc comment cela se passe ici, mais je veux juste profiter et en avoir un autre bon dimanche. »

