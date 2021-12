Avant les deux dernières courses de sa longue carrière en Formule 1, Kimi Raikkonen a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité de s’émouvoir de partir.

La carrière de Raikkonen s’est étendue sur 351 Grands Prix, qui devraient être 353 d’ici la fin de la saison 2021. Sa première course de F1 a été le Grand Prix d’Australie 2001, lorsque la recrue de F1 en 2021, Yuki Tsunoda, avait moins d’un an.

Réfléchissant au fait que les Grands Prix d’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi étaient ses derniers dans le sport, Raikkonen a déclaré : « Je ne sais pas pourquoi je serais ému à ce sujet.

« J’ai hâte [retirement.] Je suis content que ce soit bientôt fini. Il n’y a donc rien de triste, rien de mal à cela. Je trouve ça bien. »

La carrière de Raikkonen a été célébrée par son équipe Alfa Romeo avec un événement spécial dans leur usine de Hinwil, en Suisse, la semaine dernière. Il a dit qu’il n’avait « pas grand-chose à dire » à ce sujet mais que « évidemment, c’était agréable de voir tout le monde.

« [It was] la dernière fois que j’y suis allé, j’y suis allé avec la famille, j’y suis resté un moment et j’ai donc vu tous les gens et j’ai signé pas mal de trucs pour eux », a-t-il poursuivi. « C’était sympa. »

L’attente de la retraite n’affecterait pas la façon dont Raikkonen abordera les deux dernières courses cette année, a-t-il déclaré. « Évidemment, c’est n’importe quelle autre course : nous essayons de faire du mieux que nous pouvons.

« Nous avons une nouvelle piste et nous verrons ce qui se passe, mais je vais faire les choses normales comme toujours, et j’espère obtenir des résultats décents et m’amuser en chemin. »

