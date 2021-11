Raikkonen: deux triples en-têtes en 2022 vont épuiser les gens

Kimi Raikkonen, le futur champion du monde de Formule 1 à la retraite, a exprimé son inquiétude concernant le calendrier de 23 courses qui devrait être mis en œuvre en 2022, affirmant que cela provoquerait un épuisement des gens.

La F1 a annoncé un calendrier de courses record pour la saison 2022 avec 23 courses qui coïncident avec la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, le pays qui a également accueilli la dernière course de F1 sur la piste internationale de Losail le 21 novembre.

Cela a entraîné quelques ajustements pour le calendrier F1 2022, afin qu’il n’entre pas en conflit avec la Coupe du monde, ce qui a donné lieu à deux triples têtes consécutives pour le Grand Prix Belgique-Pays-Bas-Italie suivi du Grand Prix Russie-Singapour-Japon. , ce qui en fait six courses en sept semaines.

L’homme de glace se soucie de ses collègues

Bien qu’il n’ait pas été personnellement affecté par cette affaire, Raikkonen a pesé là-dessus avec GPFANS, et comment cela affecte le personnel de la F1, ce qui est aussi authentique que l’opinion du Finlandais qui tire directement.

« Cela va épuiser beaucoup de gens et ce ne sera bon pour personne », a déclaré le champion de 2007.

« Donc, je pense qu’en tant que spectateur, c’est bien d’avoir beaucoup de courses, mais les gens qui font la plupart du travail, c’est très difficile pour eux », a-t-il poursuivi.

« Il doit y avoir une meilleure façon de s’y prendre », a souligné le Finlandais. « Pour certaines équipes, ce n’est tout simplement pas une option d’embaucher plus de personnes parce qu’elles n’ont pas l’argent pour embaucher.

« C’est un peu délicat », a-t-il insisté.

Lorsqu’on lui a demandé si ses premières années en F1 avaient été plus faciles, car les courses ne dépassaient pas 17 à 18 courses par saison, le joueur de 42 ans a admis que ces années avaient également leurs défis.

« Il y avait des tests entre les courses, donc je pense que plus de courses est en fait mieux que de courir puis de tester pendant quelques jours et ensuite d’aller à la prochaine course », a-t-il expliqué.

« Donc, je ne pense pas que ce soit plus facile de cette façon », a déclaré Raikkonen. « Il y avait moins de courses.

Le pilote Alfa Romeo a laissé entendre qu’il n’avait pas de problème, lui-même, avec un calendrier F1 chargé, mais admet qu’il se sent pour le personnel de l’équipe qui est généralement désavantagé dans de telles situations.

« Je suis à la maison entre toutes les courses donc évidemment, cela ne fait que deux jours mais j’ai apprécié le temps passé là-bas et je n’ai pas vraiment de problèmes avec le décalage horaire », a-t-il révélé.

« Évidemment, avec les mécaniciens, avec beaucoup de monde, ils font de longues journées, surtout avec les problèmes avec les voitures qui arrivent plus tard. [in Brazil] », a déclaré le vainqueur de la course à 21 reprises, faisant référence à la dernière débâcle logistique à laquelle certaines équipes ont été confrontées au Brésil avec le retard de leur fret.

« Ils ont travaillé du jour au lendemain et c’est dur pour eux », a déclaré Raikkonen.

Différentes personnes, différentes opinions

Le calendrier des 23 courses en 2022 a fait l’objet de plusieurs discussions, certains le saluant et d’autres exprimant des doutes de ne pas s’inquiéter.

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost était heureux d’avoir une longue saison, allant jusqu’à dire que « si quelqu’un ne l’aime pas, alors il devrait y aller », Otmar Szafnauer étant plus « conscient » des défis auxquels son personnel peut être confronté. en disant qu’ils « s’occuperont » de leur personnel.

Alors que Kimi Raikkonen prendra sa retraite d’ici la fin de 2021 et que son coéquipier Antonio Giovinazzi recevra ses ordres de marche, Alfa Romeo s’attaquera à l’horrible saison 2022 de F1 avec une toute nouvelle gamme de pilotes comprenant le réfugié Mercedes Valtteri Bottas et Guanyu Zhou rejoignant la Suisse. équipe basée, devenant le premier pilote chinois à courir en F1.