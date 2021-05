Raikkonen et Latifi ont soif au Grand Prix de Monaco

Dans le tour d’horizon: deux pilotes de Formule 1 ont dû encaisser 78 tours de Monaco sans boire – pour des raisons différentes.

Latifi et Raikkonen se passent d’eau au GP de Monaco Nicholas Latifi et Kimi Raikkonen ont couru autour du port de Monte Carlo pendant plus d’une heure et demie sans une goutte d’eau dans la course en raison de problèmes avec leurs tubes à boissons.

Pour le pilote Williams Latifi, cela s’est avéré être un problème auto-infligé. Cela n’a pas semblé trop gêner sa performance, car il n’était qu’à une seconde derrière son coéquipier George Russell au drapeau.

«La seule erreur que j’ai commise a été d’oublier de mettre mon tube de boisson dans ma bouche au début de la course», a admis Latifi par la suite, «alors j’ai juste fait toute la course et je n’ai réalisé qu’après coup que je n’ai rien bu.

Pour Raikkonen, le problème semblait être une faute qui était entre les mains de son équipe Alfa Romeo, et ne pas prendre le manque d’hydratation pendant la durée d’une course de F1 aussi légèrement que son rival.

“Une chose, encore une fois, cette putain de pipe à boisson s’est détachée sur le tour de formation”, a déclaré Raikkonen à la radio après avoir terminé le Grand Prix. «Il a été derrière mon dos toute la course le putain de filtre, donc je ne sais pas comment c’est si difficile de le mettre, de le connecter correctement.»

Seidl: le style de conduite de Ricciardo ne convient pas à McLaren

Ricciardo a été lapé par son coéquipier Norris à Monaco Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a réagi au fait que Daniel Ricciardo ait été lapé par son coéquipier Lando Norris à Monaco en disant que la signature de l’équipe en 2021 ne trouve “pas naturel” de conduire d’une manière “nécessaire” pour la McLaren MCL35M.

“Je pense que si vous regardez en arrière depuis le début de la saison, nous avons fait de bons pas en avant avec lui”, a déclaré Seidl à propos du début de vie de Ricciardo chez McLaren, qui a inclus quatre points consécutifs avant Monaco.

«Pour conduire rapidement notre voiture en ce moment, vous avez besoin d’un style de conduite spécial, ce qui n’est pas naturel pour Daniel. C’est pourquoi il n’est pas facile pour lui de faire les tours et d’extraire la performance.

«Nous devons simplement continuer à travailler ensemble maintenant comme une seule équipe, rester calme, continuer à analyser, continuer à apprendre. Et faire deux choses, qui est [for] il s’adapte davantage à notre voiture car il voit évidemment que le potentiel est là. Ce qui est, je pense, la chose positive pour lui de voir cela et que Lando puisse y arriver.

«En même temps, nous examinons également l’équipe de l’équipe pour savoir ce que nous pouvons faire pour l’aider à retrouver ce sentiment naturel dont vous avez besoin pour aller vite.»

La FREC raccourcit les heures de course à Monaco après sa fin

Le Championnat d’Europe régional de Formule a organisé deux courses en soutien à la F1 ce week-end, dont la deuxième a totalisé 19 tours le matin du Grand Prix. Cependant, lorsque le classement final a été publié quelques heures plus tard, les résultats ont été pris sur la base du 10e tour en raison d’une bizarrerie oubliée du règlement.

Les chronométreurs de la course n’ont pas pris note des règlements supplémentaires spécifiques à l’événement auxquels ils étaient censés travailler. L’article 8.2 du règlement sportif du championnat a été révisé comme suit: «dans l’éventualité où une course est suspendue, la durée de la suspension ne sera pas ajoutée à la durée prévue de la course». Le mot «non» était une différence significative par rapport au texte habituel.

Le changement a été fait parce que la F1 doit fonctionner selon un horaire strict lors de l’utilisation des rues de Monaco, et donc lorsque la course FREC a été signalée au rouge lors du premier tour, elle aurait dû se terminer une demi-heure plus un tour après son heure de départ. Au lieu de cela, après un arrêt de 17 minutes, il a été redémarré avec une demi-heure encore au compteur. Cela n’a été remarqué qu’après la course, et après que les équipes aient fait appel aux commissaires sportifs, les résultats ont été corrigés.

Bien que la course ait été réduite de près de la moitié de sa longueur, le changement le plus significatif qui s’est produit est qu’un pilote différent a pris la 15e place.

Nommez une meilleure façon de passer votre dimanche… nous attendrons 😎 Quel après-midi à regarder le #MonacoGP avec la communauté Miami Gardens. Nous avons hâte de regarder ensemble le #MiamiGP en 2022🏎💨 pic.twitter.com/Qbwk8J72Be – Grand Prix F1 de Miami (@ f1miami) 23 mai 2021

Parmi ceux-ci, 4 personnes ont été testées positives. La FIA et la Formule 1 fournissent ces informations agrégées de chaque Grand Prix à des fins d’intégrité et de transparence de la compétition. – F1 Media (@ F1Media) 24 mai 2021

L’échange de casque est en vigueur, merci @danielricciardo. pic.twitter.com/nP41Eb8Lhi – Jimmie Johnson (@JimmieJohnson) 24 mai 2021

Nous l’avons créé! Quelle journée émouvante en sachant que vous n’avez qu’une seule chance de faire la course. Merci à toute l’équipe pour le travail acharné. Nous nous sommes vraiment mis en difficulté. Maintenant, allons faire la course # indy500 pic.twitter.com/nyRvnvjdSn – Simona De Silvestro (@simdesilvestro) 24 mai 2021

Vous avez déjà eu un moment «Je ne peux pas croire que je peux vivre cette vie»? Aujourd’hui, Chip Ganassi m’a cogné le poing et m’a dit “C’est tout toi Devin, tout toi” après que son équipe ait remporté la pole Indy 500. Quelqu’un me pince. Cette vie est au-delà de ce que gamin moi a rêvé. – Devin Altieri (@DevinAltieri) 23 mai 2021

Profitant d’une tasse de café sur la terrasse en essayant de conclure que je ne ferai pas partie de la 105e édition de la # Indy500. Et c’est dur. J’ai eu la chance de rassembler mes pensées et les voici donc… 1 / – Charlie Kimball (@charliekimball) 24 mai 2021

F1: Deux pilotes qui ne gagnent absolument rien (Beyondtheflag.com)

Pour l’un de ces deux, cela aurait pu être dit l’année dernière également. Pour l’autre, quatre courses dans sa carrière, ça vieillit déjà de le voir dans la situation dans laquelle il se trouve. Ces deux pilotes sont George Russell et la recrue Mick Schumacher.

L’homme incassable à la tête de la charge de diversité d’IndyCar (IndyStar)

C’est à Firestone que ses collègues ont joué des courses à la radio, où ils l’ont taquiné pour ne rien savoir de la course. Où ils l’ont emmené à son premier Brickyard 400 où les drapeaux confédérés et les panneaux «Le sud se lèvera à nouveau» sur les camionnettes l’ont entouré. Pourtant, il est tombé amoureux de tout ce qu’était l’Indianapolis Motor Speedway et la course.

Astuti échappe à une blessure grave après un retournement violent (Speedcafe)

Valentino Astuti a échappé à une blessure grave après un renversement sauvage qui a interrompu la deuxième manche du championnat australien de Formule Ford à Wakefield Park.

Les plus jeunes vainqueurs de l’histoire de la première série de feeders de F1 (Formula Scout)

Theo Pourchaire est maintenant le plus jeune vainqueur d’une course de Formule 2 à 17 ans, mais qui d’autre le rejoint dans le panthéon des adolescents vainqueurs de la principale série de feeder et de soutien de la Formule 1?

Todt: Je vois Schumacher deux fois par mois (Corriere)

Jean Todt a révélé au journal italien Corriere qu’il rend régulièrement visite à Michael Schumacher chez lui en Suisse, malgré les restrictions imposées lors de la pandémie de Covid-19.

Déclaration sur la mort de Max Mosley (Hacked Off)

Après une longue carrière dans la promotion du sport automobile et de la sécurité automobile en général, Max a consacré les 13 dernières années de sa vie à faire campagne pour des réformes de la réglementation de la presse après avoir été la cible d’une couverture diffamatoire dans les News of the World. Cette couverture a été considérée par Max comme un facteur dans le suicide de son fils Alexander, à la mémoire duquel Max a établi plus tard un Trust qui a soutenu l’éthique et la responsabilité dans la presse.

En ce jour en F1

Mansell a fait un “ spin and win ” à Spa aujourd’hui en 1986 il y a 35 ans aujourd’hui Nigel Mansell a remporté le Grand Prix de Belgique à Spa malgré une rotation à la chicane de l’arrêt de bus après avoir dépassé Ayrton Senna, qui a terminé deuxième et a repris la tête du championnat.

