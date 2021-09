Raikkonen, faible à Zandvoort par Covid

in

09/04/2021 à 10h26 CEST

Kimi Räikkönen , champion du monde de Formule 1 en 2007 avec Ferrari, a donné positif au test covid-19 qui sont pratiqués au cours de la Grand Prix des Pays-Bas de la Formule 1 et par conséquent il ne pourra pas continuer à participer, comme annoncé ce samedi par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et a également confirmé son équipe, Alfa Romeo Orlen, qui le remplacera par son testeur Robert Kubica.

“La FIA, la Formule 1 et Alfa Romeo Racing confirment que dans les tests PCR effectués pour le GP des Pays-Bas, Kimi Räikkonen a été testé positif au covid-19. Selon les protocoles ne participera plus au concours. Tous les contacts ont été déclarés », explique la note de la FIA, qui précise que « les procédures établies garantissent que cela n’aura pas d’impact majeur sur le GP des Pays-Bas ».

Mercredi dernier, Raikkonen a annoncé sur les réseaux sociaux, sa retraite de la catégorie reine du sport automobile dès la fin de cette saison. “C’est tout. Ce sera ma dernière saison en Formule 1“il expliqua Kimi, 41 ans. Avec un total de 341 grands prix, le Finlandais est le pilote avec le plus grand nombre de courses disputées dans la division des honneurs du sport automobile, dans laquelle il a fait ses débuts en 2001 et dans laquelle il compte 21 victoires, 18 pole positions et 46 meilleurs tours.

À la suite de la dernière série de tests effectués avant le #DutchGP, le pilote Kimi Räikkönen a été testé positif pour COVID-19.

Kimi ne présente aucun symptôme et est de bonne humeur. Il est immédiatement entré en isolement dans son hôtel.

L’équipe souhaite à Kimi un prompt rétablissement. pic.twitter.com/uqfsb1qz87 – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 4 septembre 2021