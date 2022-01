Raikkonen : la F1 n’est pas intéressée par nos opinions

Kimi Raikkonen a lancé une grenade d’adieu dans le paddock de Formule 1 avant la saison des championnats du monde 2022, affirmant que les pilotes ne sont que de simples employés d’équipes sans contribution et que leurs opinions ne sont pas sollicitées.

Le Finlandais de 42 ans, véritable légende du sport, a raccroché son casque à la fin de la saison dernière, mettant un terme à une carrière qui comprenait 349 départs en Grand Prix ; en terminant 103 fois sur le podium, à 21 reprises en tant que vainqueur.

La plus grande réussite de Raikkonen a été le titre mondial de F1 2007, le dernier décroché par un pilote Ferrari

S’adressant à Sport Bild lors de sa première interview depuis la nuit à Abu Dhabi le mois dernier, Raikkonen a été invité à comparer la voiture qu’il a laissée à Yas Marina le 12 décembre 2021 et celles qu’il a rencontrées lors de ses débuts en F1 à Melbourne le 4 mars. 2021.

Il explique : « Aujourd’hui, les voitures sont beaucoup plus fiables. Dans mes premières années, chaque course était comme un jeu de casino. Vous ne saviez jamais ce que vous obtiendriez ce jour-là et si vous franchiriez même la ligne d’arrivée.

Raikkonen : Nous ne sommes que des employés des équipes, tout comme les mécaniciens

« Mais peu importe que vous aimiez ou non le développement. Nous, les pilotes, ne prenons pas de décisions concernant les règles ou l’endroit où nous courons.

« Nous ne sommes que des employés des équipes, tout comme les mécaniciens. La Formule 1 n’est pas intéressée à notre avis », d’un pilote vétéran qui était disponible pendant deux décennies pour participer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que c’était toujours un sport (par opposition à une affaire concoctée par la WWE WrestleMania), Raikkonen a poursuivi: « Puisqu’il s’agit toujours de faire tourner la voiture aussi vite que possible: oui. Nous faisons maintenant quelques courses de plus par an et aussi dans de nouveaux pays mais au final, c’est environ 20 pilotes dans 20 voitures.

La F1 s’est considérablement développée au cours des années où Kimi s’est aligné sur la grille, mais plus encore, le monde a également changé massivement avec le boom d’Internet et la révolution de l’édition qu’il a engendrée, y compris l’explosion des médias sociaux qui n’avait pas encore commencé au tournant du siècle.

« Beaucoup de choses ont changé au cours des 20 dernières années », a déclaré Raikkonen. « Surtout avec les réseaux sociaux, mais c’est comme ça partout dans le monde et pas seulement en F1. Les fans peuvent désormais voir presque tout ce qui a tendance à être trop. Je ne peux que me répéter : les chauffeurs ne sont que des employés.

Invité à se remémorer sa plus belle victoire dans l’élite, Raikkonen est perplexe : « Ouf, je ne sais pas. Une victoire est toujours une victoire. Il y a 25 points pour cela. Quelques-uns étaient très faciles à conduire, quelques-uns plus difficiles. Peut-être que ceux de 2007 sont un peu plus importants.

Sa dernière victoire a eu lieu au Grand Prix des États-Unis 2018, 15 ans après sa première au Grand Prix de Malaisie 2003, néanmoins son ancien ennemi juré Fernando Alonso dit que la F1 manquera ‘The Iceman’ cependant, pourrait-on dire, Kimi ne manquera pas et n’a pas l’intention de retourner au paddock, même si ce n’est que pour une visite.

Raikkonen : La conduite est la seule chose que j’aimais en Formule 1 !

« Seul le temps nous le dira. Je ne remettrai peut-être plus jamais les pieds dans le paddock. La Formule 1 n’a jamais été ma vie. Il y avait toujours des choses qui étaient plus importantes pour moi.

« Rien ne changera à ce sujet. Je ne me suis pas arrêté parce que je n’en avais pas la force, mais parce que j’ai mieux à faire que de m’asseoir dans l’avion et de rester dans des hôtels.

Interrogé sur ses projets de « retraite », Raikkonen a répondu : « Aucun, et je ne veux pas en planifier non plus. Mes enfants veulent un chien, mais nous n’avons pas encore décidé. C’est peut-être suffisant pour eux que je passe à nouveau plus de temps à la maison.

En rétrospective sur les vingt années que Raikkonen a passées en F1, un instantané révèle qu’il s’est vu accorder par Sauber une pause en tant que jeune pilote précoce, dont personne n’avait entendu parler. Impressionné dès sa première saison. Il s’est construit un héritage incroyable chez McLaren avant de remplacer Michael Schumacher chez Ferrari et de remporter le titre en 2007, sa première année en rouge.

La première « histoire d’amour » entre Kimi et Ferrari a été relativement brève

La Scuderia aurait payé généreusement (selon qui vous croyez entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars à l’époque) pour qu’il prenne un congé sabbatique pendant quelques années pour faire place à Fernando Alonso.

Il est revenu avec « l’affaire » Lotus/Renault et a même gagné pour eux avant de retourner chez Ferrari pour jouer le numéro deux éternel jusqu’à ce qu’il cède la place à Charles Leclerc à Maranello, partant rejoindre Alfa Romeo pour trois dernières saisons peu spectaculaires avec l’équipe suisse. qui, poétiquement, lui a donné ses débuts.

Cruellement et à juste titre, étant donné qu’il est passé d’une fois le pilote le plus rapide de F1 jamais vu (à son apogée de McLaren) à un compagnon travaillant dur pour suivre Antonio Giovinazzi, il a marqué un DNF pour son dernier Grand Prix à Abu Dhabi.

Pas une fin parfaite pour une carrière légendaire… « Qu’est-ce qui est parfait ? Je suis juste content que ce soit fini. Même le fait que je n’aie pas pu terminer la dernière course n’a pas d’importance », a déclaré Kimi.

Quant à son statut de légende, Raikkonen était généralement direct : « Les gens disent ça mais ça ne m’intéresse pas. Je sais qui je suis, je suis Kimi !