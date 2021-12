Raikkonen : Ma femme sera plus émotive que moi

Kimi Raikkonen a déclaré qu’il avait hâte de prendre sa retraite après 19 saisons et 349 courses en Formule 1 et a prédit qu’il serait moins émotif que sa femme Minttu.

Le champion du monde de F1 2007 de Ferrari, qui pilote désormais pour Alfa Romeo, a encore une course à Abu Dhabi avant d’arrêter dimanche à l’âge de 42 ans.

« Je suis impatient de terminer la saison », a déclaré Raikkonen, qui a fait ses débuts en F1 en 2001, aux journalistes à Yas Marina.

«C’est bien que cela se termine et j’ai hâte de reprendre une vie normale après. Je pense que ma femme sera certainement plus émotive à ce sujet.

«Je doute que les enfants s’en soucient vraiment, de toute façon, je pense qu’ils trouveront d’autres choses à faire plus intéressantes. Ils aiment venir dans un pays chaud et être dans une piscine et d’autres choses, mais c’est agréable de les avoir ici », a ajouté le vainqueur de 21 courses face au poker.

Kimi : Laisse moi tranquille, je sais ce que je fais

En septembre, Raikkonen a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison, l’équipe basée en Suisse recrutant son compatriote Valtteri Bottas en remplacement de Mercedes.

Alfa Romeo marquera sa dernière course avec une livrée spéciale sur le côté de sa voiture déclarant « Cher Kimi, nous vous laisserons tranquille maintenant ».

Raikkonen a prononcé la phrase « Laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais » à la radio alors qu’il se dirigeait vers la victoire à Abu Dhabi avec Lotus en 2012, un commentaire qui a engendré une gamme de produits dérivés et de mèmes sur les réseaux sociaux.

Toujours populaire auprès des fans et vedette en Finlande, The Iceman a déclaré qu’il attendait avec impatience la vie sans horaire rigide.

« Pour le moment, je ne cherche rien à part terminer l’année. Nous verrons s’il y a des choses intéressantes qui sortent, si cela a du sens, je le ferai peut-être, mais je n’ai aucun plan pour le moment », a ajouté Raikkonen. (Reportage d’Alan Baldwin)

L’honnêteté est une vertu… 😂#KiitosKimi pic.twitter.com/zEkaU8tQmC – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 8 décembre 2021