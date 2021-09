Raikkonen reprend du service pour Alfa Romeo en Russie

in





Kimi Raikkonen a été testé positif au Covid-19 lors du week-end du Grand Prix des Pays-Bas, mais il est de retour pour le Grand Prix de Russie 2021 à partir de demain.

Le champion du monde de F1 2007 Räikkönen, qui a été testé positif pour Covid mais n’a montré aucun symptôme, a été remplacé pour le reste du week-end du Grand Prix des Pays-Bas et pour le Grand Prix d’Italie 2021 par le pilote de réserve de l’équipe Robert Kubica.

Après s’être remis de sa maladie, le Finlandais est de retour au volant pour son équipe à Sochi Autodrom, Raikkonen a déclaré : « Je suis heureux d’être de retour dans la voiture après avoir raté deux manches. Évidemment, personne ne veut être testé positif, mais c’est arrivé et nous avons dû suivre les règles : mais tout cela appartient au passé et maintenant je me concentre sur Sotchi.

Pilote le plus âgé de la grille de F1 à 41 ans, Räikkönen a annoncé avant le Grand Prix des Pays-Bas qu’il se retirerait de la course cette année. .

En avant-première du Grand Prix de Russie, Kimi a déclaré : « L’équipe a montré un certain potentiel lors des dernières courses, nous devons maintenant convertir cela en un bon résultat. Je ne pense pas que mon retour sera différent, je veux juste continuer mon travail et j’espère avoir une bonne course.

Räikkönen est l’un des pilotes les plus adorés de la grille de F1 aujourd’hui et a conquis le cœur des fans avec sa vitesse et son approche pragmatique depuis qu’il a fait son entrée sur la scène de F1 avec Sauber en 2001.

Il est toujours le dernier pilote Ferrari à remporter le championnat des pilotes de F1 pour l’équipe de Maranello et a couru dans l’élite pendant 19 saisons, remportant 21 victoires, sa dernière étant avec Ferrari lors du Grand Prix des États-Unis 2018 à Austin.

Räikkönen disputera son 343e Grand Prix ce week-end en Russie.