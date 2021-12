Raikkonen révèle un couvercle de retour alors que la moitié du terrain produit des designs spéciaux pour la finale – .

La moitié de la grille de Formule 1 célèbre la fin de la saison – ou la fin de leur temps avec leurs équipes – en adoptant des conceptions de casques spéciales ce week-end.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Valtteri Bottas

Valtteri Bottas célèbre son 101e et dernier Grand Prix en tant que pilote Mercedes avec un casque spécial pour le Grand Prix d’Abu Dhabi. Le design présente une série d’instantanés de moments mémorables tout au long des cinq saisons de course de Bottas pour l’équipe avec laquelle il pourrait remporter un coup sûr de cinq championnats des constructeurs ce week-end.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Lando Norris

McLaren termine la saison 2021 avec sa deuxième livrée spéciale de l’année et Lando Norris la complétera avec ce design en zigzag frappant avec un effet coloré et irisé.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Charles Leclerc

Le casque du Grand Prix d’Abu Dhabi de Charles Leclerc résume le thème de la « répétition » pour le dernier week-end de course de la saison. Conçu par l’ami de Leclerc, l’artiste Fred Allard, le casque présente des motifs tels que le nom de Leclerc, le symbole du cheval cabré Ferrari et le mot « amour » répété plusieurs fois tout au long du design.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Carlos Sainz Jnr

Avec le Grand Prix d’Abou Dhabi commençant au crépuscule et se terminant sous un ciel nocturne, illuminé par des projecteurs, le casque spécial de Carlos Sainz Jnr pour la dernière manche de la saison a une qualité phosphorescente.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Sebastian Vettel

Sebastian Vettel est devenu de plus en plus franc sur les questions environnementales et sociales qui le passionnent en 2021. Comme il l’a souvent fait cette saison, Vettel porte à nouveau ses convictions sur la conception de son casque ce week-end, avec son casque blanc arborant une série de phrases faisant la promotion sensibilisation aux droits LGBTQ+, au changement climatique, à la durabilité et plus encore.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Yuki Tsunoda

Le dernier grand prix pour Honda en tant que fournisseur de groupes motopropulseurs d’usine à l’ère du V6 turbo pourrait être celui où ils remporteront un ou les deux championnats du monde. Pour honorer leurs sept saisons en F1, le seul pilote japonais sur la grille, Yuki Tsunoda, porte ce casque hommage spécial marquant les quatre époques distinctes auxquelles Honda a été impliqué en tant que fournisseur de moteurs dans le sport.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Kimi Raikkonen

Au terme de la plus longue carrière de Formule 1 en termes de participations à des courses, Kimi Raikkonen portera un casque pour le 349e et dernier départ du Grand Prix. Il le fera avec ce design rétro, inspiré de son premier casque utilisé lors de ses débuts avec l’équipe alors connue sous le nom de Sauber en 2001, arborant les couleurs du drapeau finlandais.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 d’Antonio Giovinazzi

Sur ce qui sera sa dernière course pour Alfa Romeo et peut-être son dernier grand prix, Antonio Giovinazzi rend hommage à son coéquipier vainqueur du championnat du monde en exécutant un design inspiré de la saison 2007 triomphale de Raikkonen avec Ferrari. Il comporte un message spécial de « merci Kimi » le long du haut.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de George Russell

Ce week-end marque la dernière course de George Russell pour Williams avant son transfert chez Mercedes la saison prochaine. L’équipe de Russell rend hommage au conducteur qui part avec des messages personnels de remerciements et de vœux des mécaniciens et des membres de l’équipe au conducteur.

Le casque du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 de Nikita Mazepin

Nikita Mazepin cherche à terminer sa saison de recrue en F1 en beauté en adoptant cet opulent schéma or et rouge sur son casque pour ce week-end.

Casque hommage au président sortant de la FIA Jean Todt

Ce grand prix étant la finale à avoir lieu sous la présidence de Jean Todt de la FIA avant qu’il n’atteigne la fin de son troisième et dernier mandat à ce poste, les 20 pilotes qui s’aligneront sur la grille de dimanche ont signé un casque spécial hommage pour leur rendre hommage. au départ de Todt.

