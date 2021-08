Raikkonen vs Giovinazzi · .

in

Maintenant dans leur troisième saison en tant que coéquipiers, le match entre Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi a pris une tournure fascinante en 2021.

Auparavant, c’était serré entre eux en termes de rythme sur un tour. Cependant, au cours de la première moitié de cette saison, Giovinazzi a définitivement pris le dessus. Lorsque Raikkonen l’a devancé de moins de deux centièmes de seconde au Hungaroring, ce n’était que la deuxième fois qu’il tournait plus vite que son coéquipier en qualifications toute l’année.

Giovinazzi n’a pas seulement été en tête, il a été nettement plus rapide, battant régulièrement Raikkonen de plus de trois dixièmes de seconde. Ce qu’il ne fait pas, cependant, c’est de convertir cela en des résultats toujours meilleurs.

Bien sûr, cela n’a pas aidé non plus qu’Alfa Romeo se retrouve régulièrement en dehors des points. Les franges du top 10 étaient à peine à portée de main lorsque la révision du règlement de l’aileron arrière a frappé, ce qui, a reconnu le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a entraîné des changements sur leur voiture.

En conséquence, ses pilotes n’ont récolté que trois points entre eux. Raikkonen est de peu devant, bien que compte tenu des points qu’il a perdus sur un penalty litigieux à Imola, le score serait encore plus en sa faveur.

Avec des membres de la Ferrari Driver Academy, une recrue soutenue par Sauber et même un pilote Mercedes potentiellement dans le cadre pour une place dans cette équipe l’année prochaine, Raikkonen et Giovinazzi pourraient faire un argument clair pour eux-mêmes pour continuer s’ils veulent être sur la grille à nouveau l’année prochaine. La situation actuelle n’est pas tout à fait un match nul, mais ce n’est guère mieux que cela.

Kimi Raikkonen contre Antonio Giovinazzi : statistiques clés

Kimi Raikkonen vs Antonio Giovinazzi: Qui a terminé en tête à chaque tour

Kimi Raikkonen vs Antonio Giovinazzi : Écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Kimi Raikkonen était plus rapide, un positif signifie qu’Antonio Giovinazzi était plus rapide

