Rail Arcade à Bangalore, Chandigarh ! Indian Railways offrira des installations de vente au détail et de loisirs ; Appels d’offres

Vendredi, l’IRSDC, sous la direction des chemins de fer indiens, a annoncé qu’il avait lancé un appel d’offres pour l’établissement et l’entretien d’une « arcade ferroviaire » dans les gares de Krantiveera Sangolli Rayanna et Chandigarh pour une durée de neuf ans. L’objectif principal de cette initiative de l’Indian Railway Stations Development Corporation Limited est d’offrir les meilleurs équipements de sa catégorie aux passagers ferroviaires et d’améliorer leur expérience de voyage. Selon un rapport de la PTI, la Rail Arcade of Indian Railways est envisagée comme un mini-centre-ville avec diverses installations, notamment de la nourriture et des boissons, des loisirs, des divertissements ainsi que des commerces de détail. Cette décision fait partie du mandat global de la société d’entreprendre la gestion des installations de cinq gares ferroviaires à travers le pays – Pune, KSR Bengaluru, Anand Vihar, Secunderabad et Chandigarh, a déclaré l’IRSDC dans un communiqué.

Les caractéristiques de cette initiative comprendront une conception axée sur la demande, la sûreté et la sécurité, une excellente qualité, des offres innovantes, un modèle de génération de revenus attrayant ainsi que la durabilité. Selon IRSDC MD et PDG SK Lohia, l’initiative permettra aux passagers d’utiliser leur temps d’attente banal et de le transformer en heures de loisirs. En outre, ils seront impatients de visiter ces gares, a déclaré Lohia. Rail Arcade, en tant qu’installation intégrée, alimentera les activités commerciales et constituera donc une étape formidable dans la transformation des gares des chemins de fer indiens en une Railopolis, connue pour être une mini ville intelligente intégrée pour « travailler, jouer et rouler », ajoute le directeur général de l’IRSDC.

Selon l’IRSDC, certaines des principales installations proposées à l’arcade ferroviaire comprennent un dépanneur pour passagers, des aliments et des boissons (F&B), des livres et des magazines, des cadeaux, des métiers à tisser et des artefacts, des kiosques de biens de consommation, y compris des produits pharmaceutiques et des produits de grande consommation. La société a en outre mentionné que le concessionnaire sera mandaté pour prendre en charge l’espace identifié ainsi que pour entreprendre le remodelage de l’ensemble de la zone pour le développement d’espaces commerciaux, de divertissement et de loisirs à la gare. Sous peu, la gestion des installations de 90 autres stations sera entreprise par IRSDC de manière progressive, a ajouté la société.

