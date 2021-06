Rail de banlieue de Bengaluru : appel d’offres pour ce projet des chemins de fer indiens en octobre ; des détails

Le processus d’appel d’offres pour le prochain projet ferroviaire de banlieue de Bengaluru sera achevé d’ici octobre.

Projet ferroviaire de banlieue de Bengaluru : Le processus d’appel d’offres pour le projet ferroviaire de banlieue de Bengaluru d’Indian Railways sera lancé au mois d’octobre avec l’appel d’offres pour le projet d’un tronçon de 25 kilomètres entre Baiyappanahalli et Chikkabanavara dans la capitale du Karnataka, selon les autorités. Mercredi, le ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, a examiné les progrès du projet de train de banlieue ainsi que d’autres projets de métro, selon un rapport de la PTI. Une déclaration a été publiée plus tard par le bureau du ministre en chef, qui a déclaré que le processus d’appel d’offres pour le prochain projet ferroviaire de banlieue de Bengaluru sera achevé d’ici octobre de cette année.

Afin de terminer le processus d’appel d’offres du projet de chemin de fer de banlieue dans les délais impartis et de démarrer les travaux, les fonctionnaires ont été dirigés par le ministre en chef. Si le projet ferroviaire de banlieue de Bengaluru est achevé rapidement, la congestion du trafic dans la capitale du Karnataka sera considérablement réduite, a-t-il déclaré. Selon le communiqué, le projet de doublement des chemins de fer indiens entre Baiyappanahalli et Hosur (distance de 48 kilomètres) ; et Yeshwantpur et Channasandra (distance de 21,70 kilomètres) sont en cours. Il a en outre mentionné que l’appel d’offres pour un montant de Rs 323 crore a été donné. En outre, la construction de 12 ponts est déjà achevée et les travaux de construction de 20 ponts sont en cours, ajoute le communiqué.

Auparavant, il avait été informé par le ministère des Chemins de fer que le projet de chemin de fer de banlieue de Bangalore envisageait le développement de quatre corridors, couvrant une longueur totale de 148,17 kilomètres. Cet ambitieux projet ferroviaire est mis en œuvre par Rail Infrastructure Development Company, Karnataka (KRIDE), qui est une coentreprise créée en tant que véhicule à usage spécial (SPV) par le ministère des Chemins de fer avec le gouvernement de l’État du Karnataka. Proposé pour être achevé dans une période de six ans, le projet de chemin de fer de banlieue de Bangalore sera développé avec un coût estimé de Rs 15 767 crores.

