Rail Kaushal Vikas Yojana : Indian Railways fournira une formation de niveau d’entrée à 50 000 jeunes ; des détails

in

Dans le cadre de ce programme, une formation sera dispensée à un total de 50 000 candidats sur une période de trois ans.

Dans le cadre des 75 ans d’Azadi ka Amrit Mahotsav, le ministère des Chemins de fer a lancé Rail Kaushal Vikas Yojana, un programme sous le gouvernement de Modi Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Le Rail Kaushal Vikas Yojana du Centre vise à autonomiser la jeunesse indienne en offrant une formation de niveau d’entrée dans les compétences pertinentes pour l’industrie par le biais des instituts de formation des chemins de fer indiens. Selon le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw, la vision du développement des compétences fait partie intégrante de la vision du Premier ministre Narendra Modi et dans le cadre de ce Yojna, 50 000 jeunes seront formés au total. L’objectif de cette initiative est de transmettre des compétences de formation aux jeunes de la nation dans divers métiers dans le but d’apporter une amélioration qualitative. Le ministre a également souligné que dans le cadre de Rail Kaushal Vikas Yojana, la formation doit être menée dans des zones reculées.

Dans le cadre de ce programme, une formation sera dispensée à un total de 50 000 candidats sur une période de trois ans. Pas moins de 75 instituts de formation des chemins de fer indiens ont été présélectionnés pour dispenser une formation. Dans un premier temps, la formation sera proposée à un millier de candidats. La formation, selon le ministère des Chemins de fer, sera dispensée dans quatre métiers à savoir. Électricien, machiniste, soudeur et monteur. Il consistera en une formation initiale de base de 100 heures. Sur la base de l’évaluation des demandes et des besoins régionaux, des programmes de formation dans d’autres métiers seront ajoutés par les zones et les unités de production d’Indian Railways.

La formation Rail Kaushal Vikas Yojana sera dispensée aux candidats gratuitement et la sélection des participants se fera à partir des candidatures reçues en ligne, selon une procédure transparente sur la base des notes des candidats à l’inscription. Ceux qui ont entre 18 et 35 ans et qui ont réussi le 10e sont éligibles pour postuler. Cependant, sur la base de cette formation, les candidats au dispositif Rail Kaushal Vikas n’auront aucune prétention à rechercher un emploi dans le réseau des chemins de fer indiens.

Le programme de cette formation a été développé par Banaras Locomotive Works. Actuellement, un portail Web nodal est en cours de développement en tant que source unique d’informations sur les programmes proposés dans le cadre de ce programme, les notifications invitant à postuler, le matériel d’étude, les listes des participants sélectionnés, les résultats de la sélection, l’évaluation finale ainsi que d’autres détails. À l’heure actuelle, les candidats intéressés peuvent postuler en réponse aux annonces diffusées localement dans la phase initiale. Bientôt, la soumission des candidatures en ligne sera ouverte sur un portail Web centralisé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.