Rail Kaushal Vikas Yojana : Indian Railways récompense les stagiaires avec des kits d’outils et des certificats de travail indépendant

Le programme Rail Kaushal Vikas Yojana du gouvernement Modi responsabilise les jeunes de la région en leur offrant une formation de base aux compétences pertinentes pour l’industrie par le biais des instituts de formation ferroviaire.

Banaras Locomotive Works des chemins de fer indiens a récemment distribué des kits d’outils et des certificats de travail indépendant aux stagiaires de Rail Kaushal Vikas Yojana. Ceci devait marquer l’aboutissement du programme de formation de 100 heures organisé par l’Unité de Production pour la formation de la première promotion, aux Métiers Techniques à savoir. Machiniste, électricien, monteur et soudeur, dans le cadre du programme Rail Kaushal Vikas Yojana. Au total, 54 stagiaires ont reçu des boîtes à outils ainsi que des certificats lors d’un événement organisé le 13 octobre 2021. Le programme Rail Kaushal Vikas Yojana du gouvernement Modi responsabilise les jeunes locaux en offrant une formation de base aux compétences pertinentes pour l’industrie par le biais des instituts de formation ferroviaire.

Selon le ministère des Chemins de fer, ce programme cherche à faire avancer la vision du Premier ministre de redonner confiance à la jeunesse indienne, dans le cadre des 75 ans d’Azadi Ka Mahotsav. Le programme Rail Kaushal Vikas Yojana est sous l’égide du programme PMKVY du gouvernement pour réaliser la vision d’Aatma Nirbhar Bharat. Dans ce cadre, 50 000 jeunes au total seront formés sur une période de trois ans dans 75 instituts de formation ferroviaire, répartis dans tout le pays.

L’unité de production des chemins de fer indiens – Banaras Locomotive Works a été confiée en tant qu’agence nodale pour la mise en œuvre du programme RKVY. Le ministère a en outre déclaré que le contenu des cours et la procédure d’évaluation de la formation avaient été élaborés par cette unité de production. Pour le programme RKVY, la sélection des stagiaires se fait par le biais d’une annonce ouverte et d’un mécanisme transparent de présélection. Les stagiaires de ce programme ont suivi 100 heures de formation pratique et théorique. Tous les stagiaires, suite à la formation, ont subi une évaluation standardisée. En outre, les stagiaires qui réussissent reçoivent des certificats.

Une initiative unique a été prise par Banaras Locomotive Works pour fournir des boîtes à outils pertinentes au métier des stagiaires à tous les stagiaires qui réussissent. Cette boîte à outils, selon le ministère, aidera les stagiaires à améliorer leurs compétences et leur confiance en eux. De plus, cette boîte à outils aidera également les stagiaires à utiliser leurs apprentissages, leur capacité de travail indépendant et leur employabilité dans diverses industries.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.