Rail très sûr de prendre le titre de Yeimi

MEXIQUE – Angélica Rascón (sur la photo) se prépare consciencieusement, avec détermination et dévouement, pour disputer et remporter le championnat du monde WBC des super poids coq de Yamileth Mercado, le samedi 26 au gymnase ¨Rodrigo M. Quevedo¨ à Chihuahua, Chihuahua en une co-promotion de Promociones Zanfer et 2M Promotions, qui sera diffusée à l’échelle nationale par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Le soi-disant “Mucuishle Sexymo” Rascón (10-0-0, 2 ko) a déclaré que dès qu’il a reçu l’information de son entraîneur de Ciudad Juárez, Felipe de la Torre, qu’il y avait une offre pour affronter “Yeimi”, aussitôt il l’accepta avec une grande joie.

« On s’est dit tout de suite oui, avec grand plaisir, l’opportunité se présente à moi dans le meilleur moment de ma vie, je n’ai pas arrêté de m’entraîner, je me prépare dans les montagnes de l’état de Washington depuis 8 semaines et je suis sûr que nous allons offrez une guerre sur le ring et je serai le nouveau champion du monde », a déclaré le challenger.

Angélica dit qu’elle connaît tellement « Yeimi » qu’elle a tout ce qu’elle fait au-dessus de la bague gravé dans sa mémoire, ses mouvements, ses coups, son style.

“Je vois Yamileth depuis ses débuts en boxe professionnelle, j’ai suivi chaque pas qu’elle fait car je savais qu’un jour nous allions nous affronter, et je savais que ce serait pour un championnat du monde et à Chihuahua, comme ce sera le cas. arriver le samedi 26 .

Je remercie les sociétés Promotions Zanfer et 2M Promotions pour l’opportunité, nous allons nous donner corps et âme au dessus du ring pour réaliser le championnat du monde du meilleur corps de boxe : le WBC, le 26 juin il y aura beaucoup de drame et d’émotion dans notre combat”, a assuré Rascón.

La Texane de 29 ans a expliqué que son surnom “Mucuishle Sexymo” vient du personnage principal du film “Milion Dollar Baby” et qu’elle a une fille, Aylín, qui a 10 ans.



Angélica a expliqué que sa préparation était dans le rythme du combat, puisqu’elle était programmée pour un combat le 16 juillet au Texas, où Érik Morales et Marco Antonio Barrera s’affronteront, cependant, lorsque l’occasion s’est présentée d’affronter « Yeimi », elle a saisi parce qu’elle sait que son rêve de devenir championne du monde est proche.

“J’ai beaucoup de chances de gagner, Yamileth a le style parfait pour moi, j’apprécie que Yeimi soit allé au Kenya, en Afrique pour un championnat du monde, c’est très courageux, puis il l’a conquis ici à Chihuahua, il l’a rapproché de nous, merci pour cela Yamileth, mais maintenant nous allons pour ce que vous avez et maintenant c’est mon rêve et je vais le réaliser à tout prix », a déclaré le challenger.

Rascón a ajouté que Yamileth est une fille qui, bien qu’elle soit forte et boxe très bien, nous sommes au même niveau. “Il n’a pas l’expérience de Jackie Nava ou de ‘Barbie’ Juárez, c’est une rivale que je connais très bien et je vais clairement gagner”, a-t-il déclaré.

Angélica Rascón effectue l’essentiel de sa préparation à Seattle, Washington, et effectue ses séances de gym dans le climat le plus chaud possible. faire beaucoup de chaleur et le spectacle sera un endroit fermé, c’est pourquoi nous travaillons également dans des circonstances très chaudes, pour ne pas avoir à s’adapter là-bas à Chihuahua », a-t-il révélé.

Le “Mucuishle Sexymo” a souligné qu’elle s’est entraînée quotidiennement, jusqu’à 10 et 12 rounds contre des rivaux masculins, et a perfectionné sa technique et sa vitesse. et je pense qu’il sera divisé, car beaucoup de gens m’ont apporté tout leur soutien. L’un de mes sponsors m’a procuré un camion, qui laissera Ciudad Juárez plein de mes parents, mes frères, mes amis et des personnes qui m’ont toujours soutenu », a-t-il déclaré.

Enfin, Angélica Rascón a invité les fans de Chihuahua, et tout le Mexique, à ne pas rater ce combat, car elle prévient, ce sera une guerre. » Je sais qu’elle donne tout sur le ring, c’est une guerrière, et je suis excité de la battre je vais me battre avec tout et tout le monde, je vais faire mon combat et je vais le gagner clairement et équitablement », a-t-il conclu.

Les billets sont en vente, numériquement, sur la page www.startickets.mx.