Rail Vikas Nigam signe un protocole d’accord avec NHAI pour la construction de parcs logistiques multimodaux sous Bharatmala Pariyojana

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) a signé un protocole d’accord avec la National Highway Authority of India.

Plus de projets à venir sous Bharatmala Pariyojana du gouvernement Modi ! Récemment, Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) a signé un protocole d’accord avec la National Highway Authority of India (NHAI) représentée par la National Highways Logistics Management Limited (NHLML). Le protocole d’accord a été signé pour développer des parcs logistiques multimodaux (MMLP) à travers le pays dans le cadre du programme Bharatmala Pariyojana en septembre 2021. Dans l’ensemble, Rail Vikas Nigam Limited et National Highways Logistics Management Limited ont convenu de coopérer et de collaborer pour atteindre les objectifs de construction de MMLP de manière intégrée.

Selon une déclaration publiée par Rail Vikas Nigam Limited, le rôle de RVNL comprendra la conception, l’étude de faisabilité, la planification, le DPR, la mise en œuvre ainsi que la mise en service des travaux de connectivité des voies pour les parcs logistiques multimodaux. Il a en outre déclaré que pour chaque MMLP prévu dans 35 endroits différents à travers le pays, des accords et des protocoles d’accord distincts seront conclus aux étapes appropriées. L’objectif de ce déménagement est de fournir des installations d’entreposage à la pointe de la technologie à grande échelle pour divers types de produits en créant des SPV spécifiques au projet sur un « modèle à moyeu et à rayons ». Ce protocole d’accord général est valable pour une période de cinq ans et peut être prolongé.

RVNL, qui relève du ministère des Chemins de fer, entreprend l’exécution des projets d’infrastructure des chemins de fer indiens de toutes sortes, de la conception à la mise en service ; mobiliser des ressources non budgétaires en mettant en place des véhicules à usage spécial spécifiques à des projets. L’organisation a prétendu avoir atteint plusieurs étapes importantes, notamment l’achèvement de nombreux projets des chemins de fer indiens tels que le doublement, les nouvelles lignes, l’électrification et la conversion et l’électrification de l’écartement. En outre, RVNL a également déclaré qu’il construisait des ateliers, des bâtiments institutionnels, des ponts ainsi que des lignes de métro.

