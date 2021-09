Rain Brown, la fille de ‘Alaskan Bush People’, partage un message triste avant la saison 13

La nouvelle saison de Alaskan Bush People sera diffusée le dimanche 19 septembre sur Discovery. Bien que, comme les fans le savent, la saison sera sans un joueur clé – Billy Brown. Le patriarche de la famille Brown est décédé en février dernier à la suite d’une crise. Avant la nouvelle saison, la fille de Billy, Rain Brown, a partagé un message sur Instagram concernant le décès de son père.

Rain a noté que la saison 13 ne ressemblera “en rien” à ce qu’ils “espéraient” à la lumière du décès de Billy. Néanmoins, elle a remercié l’équipe d’Alaskan Bush People d’avoir tout de même aidé à produire une nouvelle saison de la série. Elle a également remercié les fans qui attendaient une nouvelle saison de la série Discovery, en particulier au milieu d’une période si difficile pour la famille. Même si cette saison ne ressemblera pas à celles des années passées en raison de l’absence de Billy, Rain a écrit qu’elle pensait que la saison 13 était “très belle”.

“Cette nouvelle saison est dédiée à notre père et à la merveilleuse inspiration qu’il était”, a écrit Rain. “En cette nouvelle saison, nous devons lutter pour continuer avec lui dans nos cœurs plutôt qu’à nos côtés et travailler plus dur que jamais pour réaliser son rêve familial.” Elle a terminé sa légende en partageant que Alaskan Bush People sera diffusé à la fois sur la chaîne Discovery et sur l’application Discovery + le 19 septembre, ajoutant: “J’espère que vous vous connecterez et apprécierez. Que Dieu vous bénisse.”

Le fils de Billy, Bear Brown, a annoncé le décès de la star en février dernier. À l’époque, Bear avait écrit sur les réseaux sociaux que son père était décédé des suites d’une crise. Il avait 68 ans. Bear a écrit: “Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimants et il nous manquera beaucoup. Il a vécu sa vie à ses conditions, hors réseau et hors de la terre et nous a appris à vivre comme ça aussi. Nous prévoyons d’honorer son héritage à l’avenir et de poursuivre son rêve. ” Bear a terminé sa légende en demandant aux fans de la famille de penser à eux pendant cette période difficile et de respecter leur souhait d’intimité.

Le compte Twitter officiel d’Alaskan Bush People a reconnu la perte du patriarche de la famille Brown. Le compte a partagé qu’ils étaient “dévastés” d’apprendre la mort de Billy. Ils ont continué à l’appeler un “pionnier”, “un homme charmant” et “unique en son genre”. Leur message s’est terminé en notant qu’ils adressaient leurs condoléances à toute la famille Brown à la lumière de cette perte.