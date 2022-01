Rain Brown met fin à la spéculation avec un nouveau selfie blonde

La star d’Alaskan Bush People, Rain Brown, a suscité l’hypothèse qu’elle se mariait en 2019, alors qu’elle n’avait que 16 ans. Elle a ensuite utilisé le hashtag « pas une alliance » pour mettre cette idée hors de la tête des fans. Brown, maintenant âgée de 19 ans, a de nouveau utilisé le hashtag dimanche lorsqu’elle a posté un selfie pour montrer son nouveau look blond.

« Cela fait un moment que nous n’avons pas fait de voyage dans la ville des selfies », a écrit Brown dans la légende. Elle a inclus les hashtags « les blondes s’amusent plus » et « pas une alliance ». Sur la photo, Brown a levé sa main droite et elle a un anneau en or sur son annulaire droit. Il semble qu’elle ait décidé d’ajouter le hashtag indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une alliance à elle seule, car la majorité de ses fans l’ont félicitée.

Brown a probablement inclus le hashtag parce qu’elle se souvenait de la tempête de feu d’avril 2019 qu’elle avait déclenchée. À l’époque, elle avait posté une simple photo de son adorable nouveau chiot Jackson. Sa main gauche tenait le chien, avec un anneau géant à son annulaire gauche. Dans ce cas, les fans ont commencé à tirer des conclusions hâtives, suggérant qu’elle était fiancée à un homme mystérieux alors qu’elle n’avait que 16 ans. Brown a ensuite ajouté le hashtag « Pas une alliance ». (À cette époque, les Brown vivaient encore en Alaska, où il est légal pour une personne de 16 ans d’épouser une autre personne de 18 ans ou plus, mais seulement si la personne de 16 ans a le consentement parental. Ils vivent maintenant dans État de Washington, où vous devez avoir au moins 17 ans pour vous marier et 18 ans sans autorisation parentale.)

Brown a dit au revoir à ses cheveux bruns et est passé au blond l’automne dernier. La nouvelle couleur était pleinement visible le 21 novembre, lorsqu’elle a partagé une vidéo avec des fans avant de célébrer son 19e anniversaire le 23 novembre. Dans le clip, elle a demandé aux fans de regarder la finale de la saison d’Alaskan Bush People.

L’année dernière a été difficile pour la famille Brown, car le patriarche Billy Brown est décédé subitement le 7 février 2021. Un jour après sa mort, Brown a fait une déclaration déchirante à propos de son père. Brown est le plus jeune des sept enfants de Billy avec sa seconde épouse, Ami Brown.

« J’ai perdu un véritable ami. Pas pour toujours, mais seulement dans ce monde », a écrit Brown le 8 février. « S’il vous plaît, gardez ma famille dans vos pensées et vos prières, en particulier ma mère. S’il vous plaît, serrez votre famille contre moi. à quel point il était et est merveilleux. Mais je dirai, la chose la plus proche d’un ange que j’ai jamais connu. Que Dieu vous bénisse, je vous aime et vous me manquez beaucoup. Vous serez toujours mon héros. Que Dieu vous bénisse.