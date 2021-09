‘Rain Dances’: Camel Rise To The Punk Competition

La sagesse reçue pourrait suggérer que le punk rock avait dévasté le rock progressif dans les derniers mois de 1977. Genèse, ELP et autres poids lourds vous diront le contraire, tout comme chameau, dont le cinquième album studio Rain Dances est entré dans les charts britanniques le 17 septembre de la même année et est immédiatement devenu leur deuxième Top 20 LP d’affilée.

Il s’agissait d’une mise en scène pour la formation anglaise, environ quatre ans après leur premier album éponyme. Il a marqué l’arrivée de l’ancien Caravane cofondateur, bassiste et chanteur Richard Sinclair, et l’ancien saxophoniste de King Crimson Mel Collins, et le départ du bassiste Doug Ferguson.

Après le succès n°15 au Royaume-Uni de Moon Madness en 1976, il n’y avait aucun signe de ralentissement de la popularité ou de la créativité de Camel. Coproduisant à nouveau avec Rhett Davies, Rain Dances présentait neuf nouvelles chansons en grande partie écrites par Pete Bardens et Andy Latimer.

Chameau avec Brian Eno

Il y avait une apparition sur “Elke” par Brian Eno, au piano acoustique et électrique, Mini Moog et cloches. La réédition 2009 de l’album a ajouté sept autres pistes, dont six provenaient de la performance BBC Sight & Sound In Concert, diffusée simultanément par BBC Radio 1 et BBC2 à la télévision le 1er octobre de la même année.

Rain Dances a fait ses débuts au n ° 20 dans un classement britannique qui reflétait la nouvelle vague dans une ascension dans le Top Ten pour le premier album des Stranglers Stranglers IV (Rattus Norvegicus), mais qui avait également une saveur fortement progressive. L’Oxygène de Jean-Michel Jarre s’est hissé au 2e rang alors que Oui étaient juste en dehors du top dix avec Going For The One et le projet Alan Parsons était dans le Top 50 avec I Robot. L’album Camel a passé une deuxième semaine au n ° 20 dans un classement de huit semaines. Deux autres albums du Top 40 suivront pour le groupe, y compris avec leur prochain album Breathless en 1978.

