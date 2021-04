Rain et Bourdais, protagonistes du premier test d’Indianapolis

04/09/2021 à 10:22 CEST

Le pilote français vétéran Sébastien Bourdais d’AJ Foyt Racing a été le plus rapide ce jeudi parmi les 32 pilotes qui ont fait des tours jeudi en essais libres de la 105e édition de l’Indianapolis 500, qui comprenait un retard de pluie de plus de cinq heures à Indianapolis Motor Speedway.Bourdais faisait partie d’un groupe de 11 pilotes qui ont grimpé l’ovale de 2,5 milles (4023 kilomètres) dans les 70 dernières minutes d’activité sur piste dans les essais de rafraîchissement des vétérans et le programme d’orientation des recrues, et ont fait un tour supérieur de 224,427 mph (361 180 kilomètres par heure). heure) dans la célèbre Chevrolet ROKiT n ° 14 présentée par le légendaire quadruple vainqueur de l’Indy 500, l’Américain AJ Foyt.

Le vétéran français a réalisé son meilleur tour dans les dernières minutes de la dernière séance, qui ressemblait à l ‘”Happy Hour” d’une journée d’essais en Indy 500 avec des voitures de course dans des ensembles aérodynamiques.

Il faisait partie des vétérans qui devaient compléter le test de mise à niveau en deux phases car il n’a pas participé au “The Greatest Show of Racing” de 2020.

“Une très bonne critique d’AJ Foyt n ° 14”, a-t-il déclaré. Bourdais. “Ce ROKiT était plutôt bon. Il se sent toujours un peu différent lorsque vous démarrez à basse vitesse et que la voiture n’est jamais vraiment réglée, mais nous avons traversé les deux phases et nous sommes prêts à partir demain et à commencer à travailler correctement. Tout va bien.”

Rain a arrêté la séance d’ouverture réservée aux vétérans à 12 h 30 (HE). Une deuxième forte pluie vers 15h15. Activité de piste retardée jusqu’à la réouverture de la piste à 18h03 sous un ciel bleu et un soleil qui a permis à la séance de se poursuivre.

L’activité de piste reprendra demain, vendredi, de 9 h à 18 h (heure de l’Est), sans prévision de pluie.

Les tests de recyclage et d’orientation des novices auront lieu de 9 h à 10 h, les vétérans revenant sur la piste de 10 h à 11 h.La piste sera ouverte à tous les pilotes de 11 h à 18 h.

Conor Daly il était le deuxième pilote le plus rapide au général et le plus rapide lors de la séance matinale de 90 minutes avant que de fortes pluies ne tombent sur Indianapolis.

Le meilleur tour de Daly a été de 222714 (358,423 kilomètres à l’heure) dans la Chevrolet n ° 47 de l’US Air Force expédiée par Ed charpentier Racing, également à l’aide d’une remorque aérodynamique.

Sage Karam a terminé troisième au classement général avec 222 408 (357 930 kilomètres), avec son meilleur tour dans la Chevrolet n ° 24 Dreyer & Reinbold Racing également lors de la dernière séance après que la pluie a cessé de prendre le devant de la scène avec sa présence indésirable.

Ed Carpenter, triple vainqueur de la pole Indy 500, a terminé quatrième avec 221296 (356,141 kilomètres) dans la Chevrolet n ° 20 Ed Carpenter Racing.

Le triple vainqueur de l’Indianapolis 500, le Brésilien Helio castroneves, a complété le top cinq avec 221 097 (355 821) dans la Honda Meyer Shank Racing n ° 06.

Recrue de l’année Rinus VeeKay a subi une fracture au doigt dans un accident au virage 1 seulement 11 minutes d’activité sur la piste dans sa Chevrolet Sonax / Autogeek n ° 21 présentée par ECR. Il était autorisé à conduire.

Alors que le colombien Juan Pablo Montoya, 45 ansDe retour à la compétition des 500 milles en tant que recrue après l’avoir remporté à ses débuts en 2000, il a bouclé 45 tours dans la n ° 86 (Arrow McLaren SP) et a enregistré son meilleur temps de 352 621 kilomètres à l’heure.

L’édition d’Indianapolis 105 mile est prévue pour le dimanche 30 mai.

La saison NTT INDYCAR SERIES commence du 17 au 18 avril avec le Grand Prix Honda Indy présenté par AmFirst au Barber Motorsports Park de Birmingham, Alabama.